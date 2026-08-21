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Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая
Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая - 21.08.2026, ПРАЙМ
Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая
Биржевая цена на золото растет в пятницу утром, в ходе торгов поднялась выше 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 29 мая, следует из данных торгов. В... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T08:41+0300
2026-08-21T08:41+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет в пятницу утром, в ходе торгов поднялась выше 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 29 мая, следует из данных торгов. В качестве одной из причин аналитики называют ослабление доллара. По состоянию на 8.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 4592,14 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель максимально доходил до 4604,4 доллара, находясь выше уровня в 4600 долларов впервые с 29 мая. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,31% - до 69 долларов за унцию. "Мы видим ослабление доллара, которое оказало поддержку не только золоту, но и всем драгоценным металлам, вместе со значительным изменением доходности", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лана (Brian Lan). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.12 мск снижался на 0,11%, до 98,76 пункта. Ослабление курса доллара может увеличивать спрос со стороны держателей иностранных валют, что, способствует росту котировок золота.
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рынок, торги, сша, comex
Рынок, Торги, США, Comex
08:41 21.08.2026
 
Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая

Биржевая цена на золото поднялась выше 4600 долларов за унцию впервые с 29 мая

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет в пятницу утром, в ходе торгов поднялась выше 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 29 мая, следует из данных торгов. В качестве одной из причин аналитики называют ослабление доллара.
По состоянию на 8.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 4592,14 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель максимально доходил до 4604,4 доллара, находясь выше уровня в 4600 долларов впервые с 29 мая.
Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,31% - до 69 долларов за унцию.
"Мы видим ослабление доллара, которое оказало поддержку не только золоту, но и всем драгоценным металлам, вместе со значительным изменением доходности", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лана (Brian Lan).
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.12 мск снижался на 0,11%, до 98,76 пункта. Ослабление курса доллара может увеличивать спрос со стороны держателей иностранных валют, что, способствует росту котировок золота.
 
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