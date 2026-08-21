https://1prime.ru/20260821/tsena-872568567.html

Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая

Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая - 21.08.2026, ПРАЙМ

Цена на золото поднялась выше 4600 долларов впервые с 29 мая

Биржевая цена на золото растет в пятницу утром, в ходе торгов поднялась выше 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 29 мая, следует из данных торгов. В... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:41+0300

2026-08-21T08:41+0300

2026-08-21T08:41+0300

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872568567.jpg?1787290900

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет в пятницу утром, в ходе торгов поднялась выше 4600 долларов за тройскую унцию впервые с 29 мая, следует из данных торгов. В качестве одной из причин аналитики называют ослабление доллара. По состоянию на 8.12 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 20,74 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,45%, - до 4592,14 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов показатель максимально доходил до 4604,4 доллара, находясь выше уровня в 4600 долларов впервые с 29 мая. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,31% - до 69 долларов за унцию. "Мы видим ослабление доллара, которое оказало поддержку не только золоту, но и всем драгоценным металлам, вместе со значительным изменением доходности", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лана (Brian Lan). Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) по состоянию на 8.12 мск снижался на 0,11%, до 98,76 пункта. Ослабление курса доллара может увеличивать спрос со стороны держателей иностранных валют, что, способствует росту котировок золота.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex