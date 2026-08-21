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Цена на цинк поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Цена на цинк поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года
Цена на цинк поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года - 21.08.2026, ПРАЙМ
Цена на цинк поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года
Биржевая стоимость цинка в пятницу растет на 1,6%, вновь поднявшись до самого высокого уровня с июня 2022 года, следует из данных торгов. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:14+0300
2026-08-21T12:14+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в пятницу растет на 1,6%, вновь поднявшись до самого высокого уровня с июня 2022 года, следует из данных торгов. По состоянию на 11.50 мск стоимость цинка росла на 1,59% относительно предыдущего закрытия, до 3808,15 доллара за тонну. Максимально в ходе торгов цена составила 3809,9 доллара, что является самым высоким значением с 6 июня 2022 года. В начале августа показатель поднялся выше 3800 долларов впервые с 8 июня 2022 года. Фьючерс на цинк подорожал с начала августа почти на 4,5% после четырех месяцев удорожания подряд, за которые стоимость металла уже поднялась суммарно на 12,7%.
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рынок, торги
Рынок, Торги
12:14 21.08.2026
 
Цена на цинк поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года

Биржевая стоимость цинка вновь поднялась до самого высокого уровня с июня 2022 года

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевая стоимость цинка в пятницу растет на 1,6%, вновь поднявшись до самого высокого уровня с июня 2022 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 11.50 мск стоимость цинка росла на 1,59% относительно предыдущего закрытия, до 3808,15 доллара за тонну.
Максимально в ходе торгов цена составила 3809,9 доллара, что является самым высоким значением с 6 июня 2022 года.
В начале августа показатель поднялся выше 3800 долларов впервые с 8 июня 2022 года.
Фьючерс на цинк подорожал с начала августа почти на 4,5% после четырех месяцев удорожания подряд, за которые стоимость металла уже поднялась суммарно на 12,7%.
 
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