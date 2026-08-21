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Мировые цены на хлопок отступают от рекорда 2024 года

Мировые цены на хлопок отступают от рекорда 2024 года - 21.08.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на хлопок отступают от рекорда 2024 года

Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу несколько отступают от достигнутого в четверг рекорда 2024 года, но удерживаются вблизи, следует из данных ICE Futures. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:50+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на хлопок в мире в пятницу несколько отступают от достигнутого в четверг рекорда 2024 года, но удерживаются вблизи, следует из данных ICE Futures. По состоянию на 12.18 мск стоимость декабрьского фьючерса на хлопок росла на 0,63%, до 0,889 доллара за фунт (примерно 450 граммов), или около 1960 долларов за тонну. Днем ранее показатель максимально составил 0,8945 доллара за фунт, или 1972 доллара за тонну, что стало самым высоким значением с 3 апреля 2024 года. С начала месяца хлопок подорожал на 8,7% после роста цены в июле на 6,5%. С начала года стоимость подскочила на 38%.

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