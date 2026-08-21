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ЦРУ заключило тайный контракт с Джобсом, чтобы спасти его бизнес - WSJ

ЦРУ заключило тайный контракт с Джобсом, чтобы спасти его бизнес - WSJ - 21.08.2026, ПРАЙМ

ЦРУ заключило тайный контракт с Джобсом, чтобы спасти его бизнес - WSJ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило американскому предпринимателю Стиву Джобсу в 1986 году контракт для нужд разведки, что спасло его... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:01+0300

2026-08-21T11:01+0300

2026-08-21T11:15+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предложило американскому предпринимателю Стиву Джобсу в 1986 году контракт для нужд разведки, что спасло его компанию NeXT от банкротства и позволило Джобсу вернуться в корпорацию Apple на пост генерального директора, сообщает журнал Wall Street Journal со ссылкой на фрагменты книги бывшей сотрудницы издания Шэрон Вейнбергер. Публично компания NeXT, как подчеркивает издание, не заявляла о том, что у нее был контракт с американским правительством, также внутри правительства участие ЦРУ в данной сделке держалось в секрете. "Без финансирования ЦРУ, которое помогло NeXT остаться на плаву в 80-х годах, Стив Джобс, возможно, не совершил бы триумфального возвращения в Apple, и у iPhone, возможно, не было бы его основополагающего операционного кода", - говорится в сообщении на сайте. Как сообщает Wall Street Journal, контракт заключался в поставке 20 тысяч рабочих станций для нужд разведки. Компания Джобса тогда отчаянно нуждалась в деньгах, потому что его дорогие компьютеры плохо продавались. Секретная сделка спасла бизнес и позволила Джобсу продержаться до 1996 года, когда Apple выкупила NeXT, а ее создатель вернулся в корпорацию. Производимые компанией Джобса компьютеры передавались сотрудникам ЦРУ и впоследствии модернизировались модифицированными чипами и визуальными процессорами. После "усовершенствования" компьютеры доставлялись на засекреченные военные базы. Издание подчеркивает, что все держалось в большой секретности и никто не понимал, каким образом в конечном итоге будут использоваться эти компьютеры. Получившиеся в итоге разведывательные станции NeXTcubes использовались для анализа спутниковых снимков и создания сети обмена данными в реальном времени, они представляли собой прообраз интернета для военных. Сам Джобс не знал точного назначения машин, но получил допуск к секретным данным, позволившим ему посещать засекреченные объекты. Позже операционная система NEXTSTEP, созданная в тот период, легла в основу macOS и iOS. Как сообщает издание, Шэрон Вайнбергер пишет, что без этой сделки Джобс, вероятно, не смог бы вернуться в Apple и вывести компанию из кризиса. Стивен Джобс - американский предприниматель и изобретатель, один из основателей корпорации Apple в 1976 году. После ухода из Apple в 1985 году Джобс основал компанию NeXT, а также приобрел подразделение компьютерной графики Lucasfilms, которое позднее превратилось в студию Pixar. Позднее в 1996 году Apple выкупила NeXT и Джобс вернулся в компанию и впоследствии вывел ее на позиции мирового лидера, представив продукты, изменившие индустрию. Американский предприниматель скончался в 2011 году в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, сша, apple, цру