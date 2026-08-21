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В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие
В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие - 21.08.2026, ПРАЙМ
В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие
Власти Турции намерены еженедельно отслеживать динамику цен и предложения на продовольственном рынке на фоне высокой инфляции в республике, заявил... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:24+0300
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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Турции намерены еженедельно отслеживать динамику цен и предложения на продовольственном рынке на фоне высокой инфляции в республике, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
"Теперь мы будем еженедельно отслеживать динамику цен и принимать необходимые меры, используя систему раннего предупреждения и прогнозируя изменения спроса и предложения", - сказал Йылмаз, слова которого привела газета Dünya.
По его словам, увеличение предложения продовольствия имеет ключевое значение как для борьбы с инфляцией, так и для социальной политики.
Инфляция в Турции остается высокой, несмотря на постепенное снижение годовых темпов роста цен. По данным Института статистики, в июле 2026 года годовая потребительская инфляция составила 31,75%, против 32,11% в июне. Таким образом, рост цен замедляется, но остается двузначным и существенно влияет на стоимость товаров и услуг.
При этом динамика цен в течение 2026 года была неравномерной. В апреле инфляция резко ускорилась: потребительские цены выросли на 4,18% за месяц, а годовой показатель достиг 32,37%. Одной из причин стало влияние энергетического шока и геополитической ситуации вокруг конфликта с Ираном.
Особое давление сохраняется на продовольственные товары, жилье и услуги.
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мировая экономика, турция, иран
Мировая экономика, ТУРЦИЯ, ИРАН
В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие
Вице-президент Турции Йылмаз: власти будут еженедельно отслеживать динамику цен на рынке
АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Турции намерены еженедельно отслеживать динамику цен и предложения на продовольственном рынке на фоне высокой инфляции в республике, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз.
"Теперь мы будем еженедельно отслеживать динамику цен и принимать необходимые меры, используя систему раннего предупреждения и прогнозируя изменения спроса и предложения", - сказал Йылмаз, слова которого привела газета Dünya.
По его словам, увеличение предложения продовольствия имеет ключевое значение как для борьбы с инфляцией, так и для социальной политики.
Инфляция в Турции остается высокой, несмотря на постепенное снижение годовых темпов роста цен. По данным Института статистики, в июле 2026 года годовая потребительская инфляция составила 31,75%, против 32,11% в июне. Таким образом, рост цен замедляется, но остается двузначным и существенно влияет на стоимость товаров и услуг.
При этом динамика цен в течение 2026 года была неравномерной. В апреле инфляция резко ускорилась: потребительские цены выросли на 4,18% за месяц, а годовой показатель достиг 32,37%. Одной из причин стало влияние энергетического шока и геополитической ситуации вокруг конфликта с Ираном.
Особое давление сохраняется на продовольственные товары, жилье и услуги.