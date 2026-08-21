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В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие

В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Турции будут еженедельно отслеживать динамику цен на продовольствие

Власти Турции намерены еженедельно отслеживать динамику цен и предложения на продовольственном рынке на фоне высокой инфляции в республике, заявил... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:24+0300

2026-08-21T10:24+0300

2026-08-21T10:24+0300

мировая экономика

турция

иран

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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Власти Турции намерены еженедельно отслеживать динамику цен и предложения на продовольственном рынке на фоне высокой инфляции в республике, заявил вице-президент страны Джевдет Йылмаз. "Теперь мы будем еженедельно отслеживать динамику цен и принимать необходимые меры, используя систему раннего предупреждения и прогнозируя изменения спроса и предложения", - сказал Йылмаз, слова которого привела газета Dünya. По его словам, увеличение предложения продовольствия имеет ключевое значение как для борьбы с инфляцией, так и для социальной политики. Инфляция в Турции остается высокой, несмотря на постепенное снижение годовых темпов роста цен. По данным Института статистики, в июле 2026 года годовая потребительская инфляция составила 31,75%, против 32,11% в июне. Таким образом, рост цен замедляется, но остается двузначным и существенно влияет на стоимость товаров и услуг. При этом динамика цен в течение 2026 года была неравномерной. В апреле инфляция резко ускорилась: потребительские цены выросли на 4,18% за месяц, а годовой показатель достиг 32,37%. Одной из причин стало влияние энергетического шока и геополитической ситуации вокруг конфликта с Ираном. Особое давление сохраняется на продовольственные товары, жилье и услуги.

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мировая экономика, турция, иран