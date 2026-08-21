https://1prime.ru/20260821/turtsija-872573068.html

В Турции снизились цены на отдых в отелях

В Турции снизились цены на отдых в отелях - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Турции снизились цены на отдых в отелях

Цены на отдых в турецких курортных отелях в августе и сентябре снизились на фоне слабого спроса, в некоторых гостиницах стоимость проживания оказалась ниже той, | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T10:27+0300

2026-08-21T10:27+0300

2026-08-21T10:42+0300

туризм

бизнес

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АНКАРА, 21 авг - ПРАЙМ. Цены на отдых в турецких курортных отелях в августе и сентябре снизились на фоне слабого спроса, в некоторых гостиницах стоимость проживания оказалась ниже той, которая была при раннем бронировании, пишет газета Türkiye. "В некоторых объектах размещения ценовые предложения для туристов, бронирующих в последний момент, опустились даже ниже стоимости раннего бронирования", — пишет издание. По данным газеты, многие гостиницы не смогут достичь ожидаемой загрузки в августе и сентябре из-за снижения спроса со стороны местных туристов и отсутствия роста иностранного турпотока, который прогнозировался ранее. Поэтому по мере приближения конца сезона владельцы отелей начали выставлять на продажу невостребованные номера по более низким ценам, поясняет Türkiye. "В обычных условиях цены раннего бронирования по мере приближения сезона должны расти. Однако в этом (2026 - ред.) году ряд отелей был вынужден пересмотреть ценовую политику из-за недостаточного количества бронирований. В результате некоторые туристы, забронировавшие отдых в январе, феврале или марте, заплатили больше тех, кто приобрел путевки в тот же отель позднее", - уточнила газета. Как отмечается в статье, представители отрасли связывают снижение цен прежде всего с высокой стоимостью отдыха. Рост расходов на проживание, транспорт и питание заставил многие семьи отложить поездки или сократить продолжительность отдыха.

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туризм, бизнес