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Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве "Севпотоков" - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве "Севпотоков" - 21.08.2026, ПРАЙМ
Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве "Севпотоков"
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T04:38+0300
2026-08-21T04:38+0300
газ
польша
германия
хорватия
дональд туск
дмитрий песков
северный поток - 2
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток". В среду генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше. В четверг Туск заявил журналистам, что Польша выступала против проекта "Северный поток 2". На вопрос, считает ли он, что подозреваемый не должен нести уголовную ответственность, премьер ответил, что не изменил своей позиции. "Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", - заявил Туск, которого цитирует телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
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газ, польша, германия, хорватия, дональд туск, дмитрий песков, северный поток - 2
Газ, ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ХОРВАТИЯ, Дональд Туск, Дмитрий Песков, Северный поток - 2
04:38 21.08.2026
 
Туск призвал Германию не преследовать подозреваемых в подрыве "Севпотоков"

Премьер Польши Туск: ФРГ не должна преследовать подозреваемых в подрыве "Северных потоков"

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Германия не должна преследовать в судебном порядке подозреваемых в подрыве газопроводов "Северный поток".
В среду генпрокуратура Германии сообщила, что в Хорватии по подозрению в связи с атаками на "Северные потоки" был задержан гражданин Украины. Польский адвокат Тимотеуш Папроцкий подтвердил, что этим украинцем является Владимир Журавлев, которого ранее задержали и отпустили в Польше.
В четверг Туск заявил журналистам, что Польша выступала против проекта "Северный поток 2". На вопрос, считает ли он, что подозреваемый не должен нести уголовную ответственность, премьер ответил, что не изменил своей позиции.
"Я не изменю своего мнения по этому поводу, и я считаю, что стыдиться должны те, кто построил этот трубопровод, а не те, кто его вывел из строя", - заявил Туск, которого цитирует телеканал TVP World, принадлежащий польскому общественному вещателю Telewizja Polska.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
 
ГазПОЛЬШАГЕРМАНИЯХОРВАТИЯДональд ТускДмитрий ПесковСеверный поток - 2
 
 
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