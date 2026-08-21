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"M&Ms": Украина хотела атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ

"M&Ms": Украина хотела атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ - 21.08.2026, ПРАЙМ

"M&Ms": Украина хотела атаковать московские аэропорты тысячами дронов с ИИ

Украинская верхушка разрабатывала план парализовать московские аэропорты с помощью роя автономных дронов с искусственным интеллектом, пишет ИноСМИ со ссылкой на | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T16:24+0300

2026-08-21T16:24+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Украинская верхушка разрабатывала план парализовать московские аэропорты с помощью роя автономных дронов с искусственным интеллектом, пишет ИноСМИ со ссылкой на The Atlantic. Операция под кодовым названием "M&Ms" должна была изолировать российскую элиту и заставить Владимира Путина согласиться на перемирие. Проект курировал занимавший на тот момент пост министра обороны Михаил Федоров, но с его отставкой операция оказалась под вопросом.В начале этого года украинские чиновники обратились к Владимиру Зеленскому с рискованным планом: запускать волны дронов с ИИ на московские аэропорты, чтобы остановить международные рейсы. В случае реализации это стало бы первой в истории атакой, где рои автономных дронов самостоятельно выявляли и поражали цели без участия оператора. Подобные системы испытывали в США и других странах, но их законность активно обсуждается, и в широких масштабах они не применялись.Когда план представили Зеленскому, он высказал серьезные сомнения. Он опасался, что в случае попадания БПЛА в гражданский самолет это может быть расценено как "пиратство", особенно если погибнут пассажиры или сотрудники аэропорта. Однако, по словам источников, в отчаянной попытке найти "слабое место" России, Зеленский весной и в начале лета разрешил продолжить подготовку.К середине весны план продвинулся настолько, что получил кодовое название "M&Ms" — отсылка к множеству маленьких, дешевых и практически идентичных дронов. Чтобы перегрузить российские ПВО, на аэропорты Москвы планировалось направлять до 1000 беспилотников за ночь. "Идея заключается в том, чтобы на длительный период закрыть московское воздушное пространство для гражданских рейсов", — рассказал один из источников.Планирование операции было приостановлено в июле, когда Зеленский внезапно уволил Федорова. Как архитектор украинской программы военных дронов, он собрал команду программистов для разработки системы наведения на базе ИИ и обеспечил финансирование со стороны европейских союзников. После увольнения Федоров стал настолько популярен на Украине, что может составить серьезную конкуренцию Зеленскому на президентских выборах. Новый министр обороны Евгений Хмара пока не дал оценки проекту. Один из источников выразил надежду, что "M&Ms" возродят: "Технически это возможно, но на это уйдет примерно три месяца".Федоров также продвигал другие высокотехнологичные инициативы, включая просьбу к Илону Маску разрешить использование Starlink для навигации беспилотников по российской территории. Маск отказался. В ответ украинцы спешно разрабатывают дроны с ИИ и технологией "наведения по карте" — загрузкой маршрутов и изображений целей в бортовой компьютер. Однако производители дронов долгое время отказывались передавать такую технологию военным, опасаясь, что ИИ может ошибиться и поразить гражданский объект — например, ребенка на велосипеде. "Кто понесет ответственность, если этот ребенок погибнет?" — задавались вопросом разработчики. В украинском законодательстве правил использования ИИ для наведения на цели не существует.

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бизнес, россия, сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, дроны