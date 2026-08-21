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Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией

Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией - 21.08.2026, ПРАЙМ

Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией

Узбекистан и Россия в январе-июле 2026 года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:41+0300

2026-08-21T12:41+0300

2026-08-21T12:41+0300

сельское хозяйство

россия

узбекистан

мордовия

ташкент

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ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Узбекистан и Россия в январе-июле 2026 года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства сельского хозяйства. По данным пресс-службы, министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава Мордовии Артем Здунов в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в аграрной сфере. "Следует отметить, что объем аграрной торговли между Узбекистаном и Россией последовательно растет. В январе—июле 2026 года этот показатель достиг 1,55 миллиарда долларов, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства по итогам встречи. По данным ведомства, в 2025 году товарооборот сельскохозяйственной и продовольственной продукции между странами увеличился на 26,7% по сравнению с годом ранее, до 2,3 миллиарда долларов. В ходе встречи обсуждались вопросы развития торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Узбекистаном и Россией, расширения прямых торгово-экономических связей с Мордовией. В частности, рассматривались перспективы поставок сахарной продукции из этого российского региона, выхода узбекской плодоовощной продукции в российские торговые сети, а также налаживания прямого сотрудничества между предприятиями пищевой промышленности, добавили в пресс-службе.

узбекистан

мордовия

ташкент

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сельское хозяйство, россия, узбекистан, мордовия, ташкент