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Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией - 21.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Узбекистан и Россия в январе-июле 2026 года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:41+0300
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сельское хозяйство
россия
узбекистан
мордовия
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ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Узбекистан и Россия в январе-июле 2026 года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства сельского хозяйства.
По данным пресс-службы, министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава Мордовии Артем Здунов в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в аграрной сфере.
"Следует отметить, что объем аграрной торговли между Узбекистаном и Россией последовательно растет. В январе—июле 2026 года этот показатель достиг 1,55 миллиарда долларов, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства по итогам встречи.
По данным ведомства, в 2025 году товарооборот сельскохозяйственной и продовольственной продукции между странами увеличился на 26,7% по сравнению с годом ранее, до 2,3 миллиарда долларов.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Узбекистаном и Россией, расширения прямых торгово-экономических связей с Мордовией. В частности, рассматривались перспективы поставок сахарной продукции из этого российского региона, выхода узбекской плодоовощной продукции в российские торговые сети, а также налаживания прямого сотрудничества между предприятиями пищевой промышленности, добавили в пресс-службе.
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сельское хозяйство, россия, узбекистан, мордовия, ташкент
Сельское хозяйство, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, МОРДОВИЯ, Ташкент
Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией
Узбекистан и Россия увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%
ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Узбекистан и Россия в январе-июле 2026 года увеличили объем взаимной торговли сельхозпродукцией на 31,7%, до 1,55 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского министерства сельского хозяйства.
По данным пресс-службы, министр сельского хозяйства Узбекистана Иброхим Абдурахмонов и глава Мордовии Артем Здунов в Ташкенте обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в аграрной сфере.
"Следует отметить, что объем аграрной торговли между Узбекистаном и Россией последовательно растет. В январе—июле 2026 года этот показатель достиг 1,55 миллиарда долларов, что на 31,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале министерства по итогам встречи.
По данным ведомства, в 2025 году товарооборот сельскохозяйственной и продовольственной продукции между странами увеличился на 26,7% по сравнению с годом ранее, до 2,3 миллиарда долларов.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Узбекистаном и Россией, расширения прямых торгово-экономических связей с Мордовией. В частности, рассматривались перспективы поставок сахарной продукции из этого российского региона, выхода узбекской плодоовощной продукции в российские торговые сети, а также налаживания прямого сотрудничества между предприятиями пищевой промышленности, добавили в пресс-службе.