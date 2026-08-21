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Узбекистан и Казахстан обсудили безопасность строящейся АЭС - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан и Казахстан обсудили безопасность строящейся АЭС
Узбекистан и Казахстан обсудили безопасность строящейся АЭС - 21.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан обсудили безопасность строящейся АЭС
Ведомства Узбекистана и Казахстана провели рабочие переговоры по вопросам безопасности строящейся с участием госкорпорации "Росатом" атомной электростанции... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:21+0300
2026-08-21T14:21+0300
мировая экономика
узбекистан
казахстан
росатом
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ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана и Казахстана провели рабочие переговоры по вопросам безопасности строящейся с участием госкорпорации "Росатом" атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатома). "Стороны заслушали презентации узбекских организаций, участвующих в реализации проекта атомной электростанции, и провели рабочее совещание по техническим и экологическим аспектам строительства и будущей эксплуатации станции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. В ходе рабочего совещания узбекская сторона рассказала о проектных, изыскательских и подготовительных работах, а также о применяемых подходах к обеспечению безопасности и экологического мониторинга проекта АЭС. "Открытый диалог с соседними государствами, прежде всего с Казахстаном, укрепляет взаимное доверие и позволяет учитывать региональный контекст на всех этапах реализации проекта", - приводит слова директора Узатома Азима Ахмедхаджаева его пресс-служба. "По итогам встречи согласованы ключевые пункты дальнейшего взаимодействия, включая дорожную карту и последующие шаги", - добавили в Узатоме. В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
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мировая экономика, узбекистан, казахстан, росатом
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, Росатом
14:21 21.08.2026
 
Узбекистан и Казахстан обсудили безопасность строящейся АЭС

Узбекистан и Казахстан обсудили вопросы безопасности строящейся АЭС в Джизакской области

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ТАШКЕНТ, 21 авг – ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана и Казахстана провели рабочие переговоры по вопросам безопасности строящейся с участием госкорпорации "Росатом" атомной электростанции (АЭС) в Джизакской области, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатома).
"Стороны заслушали презентации узбекских организаций, участвующих в реализации проекта атомной электростанции, и провели рабочее совещание по техническим и экологическим аспектам строительства и будущей эксплуатации станции", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
В ходе рабочего совещания узбекская сторона рассказала о проектных, изыскательских и подготовительных работах, а также о применяемых подходах к обеспечению безопасности и экологического мониторинга проекта АЭС. "Открытый диалог с соседними государствами, прежде всего с Казахстаном, укрепляет взаимное доверие и позволяет учитывать региональный контекст на всех этапах реализации проекта", - приводит слова директора Узатома Азима Ахмедхаджаева его пресс-служба.
"По итогам встречи согласованы ключевые пункты дальнейшего взаимодействия, включая дорожную карту и последующие шаги", - добавили в Узатоме.
В сентябре 2025 года "Росатом" и власти Узбекистана подписали дополнительное соглашение об основных условиях реализации проекта по сооружению интегрированной АЭС в Джизакской области республики. В состав проекта войдут два энергоблока большой мощности на базе ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с малыми реакторами РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. В начале июня состоялась заливка первого бетона под малый реактор на площадке АЭС, началось сооружение станции. Завершить строительство всей станции базовой стоимостью 9,5 миллиарда долларов планируется в 2035 году.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНРосатом
 
 
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