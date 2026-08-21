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Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике - 21.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике
Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:57+0300
2026-08-21T14:58+0300
мировая экономика
узбекистан
центральная азия
казахстан
шавкат мирзиеев
магатэ
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ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом). В октябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе предложил учредить в регионе центр компетенций по атомной энергетике. По данным пресс-службы, 21 августа профильные ведомства Узбекистана и Казахстана провели в Узатоме рабочие переговоры по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности. В частности, отдельное внимание было уделено формированию регионального кадрового и экспертного потенциала. "Узбекская сторона представила концепцию специализированного центра, призванного объединить образовательные модули и практическую подготовку специалистов стран Центральной Азии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. Центр, в частности, будет предусматривать тренажерную подготовку на базе современных лабораторий, экспертные консультации по развитию национальной ядерной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), единую платформу академической мобильности, а также "базу знаний" на основе опыта сооружения и эксплуатации АЭС в республике. "В числе приоритетов центра - укрепление культуры ядерной и радиационной безопасности, совершенствование нормативной базы и повышение общественной приемлемости мирного атома, в том числе через цифровые платформы Nuclear Knowledge Platform и Nuclear Energy Modelling Hub", - добавили в Узатоме. В июне кабмин Узбекистана принял постановление, предусматривающее создание центра знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии на базе филиала МИФИ в Ташкенте. На базе центра будут проводится, в частности, учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС. Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций МАГАТЭ.
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мировая экономика, узбекистан, центральная азия, казахстан, шавкат мирзиеев, магатэ, мифи
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев, МАГАТЭ, МИФИ
14:57 21.08.2026 (обновлено: 14:58 21.08.2026)
 
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике

Узбекистан представил Казахстану концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии

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ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).
В октябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе предложил учредить в регионе центр компетенций по атомной энергетике.
По данным пресс-службы, 21 августа профильные ведомства Узбекистана и Казахстана провели в Узатоме рабочие переговоры по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности. В частности, отдельное внимание было уделено формированию регионального кадрового и экспертного потенциала.
"Узбекская сторона представила концепцию специализированного центра, призванного объединить образовательные модули и практическую подготовку специалистов стран Центральной Азии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
Центр, в частности, будет предусматривать тренажерную подготовку на базе современных лабораторий, экспертные консультации по развитию национальной ядерной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), единую платформу академической мобильности, а также "базу знаний" на основе опыта сооружения и эксплуатации АЭС в республике.
"В числе приоритетов центра - укрепление культуры ядерной и радиационной безопасности, совершенствование нормативной базы и повышение общественной приемлемости мирного атома, в том числе через цифровые платформы Nuclear Knowledge Platform и Nuclear Energy Modelling Hub", - добавили в Узатоме.
В июне кабмин Узбекистана принял постановление, предусматривающее создание центра знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии на базе филиала МИФИ в Ташкенте. На базе центра будут проводится, в частности, учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС. Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций МАГАТЭ.
 
Мировая экономикаУЗБЕКИСТАНЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯКАЗАХСТАНШавкат МирзиеевМАГАТЭМИФИ
 
 
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