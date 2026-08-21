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Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике - 21.08.2026, ПРАЙМ
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике
Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T14:57+0300
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ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом). В октябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе предложил учредить в регионе центр компетенций по атомной энергетике. По данным пресс-службы, 21 августа профильные ведомства Узбекистана и Казахстана провели в Узатоме рабочие переговоры по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности. В частности, отдельное внимание было уделено формированию регионального кадрового и экспертного потенциала. "Узбекская сторона представила концепцию специализированного центра, призванного объединить образовательные модули и практическую подготовку специалистов стран Центральной Азии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома. Центр, в частности, будет предусматривать тренажерную подготовку на базе современных лабораторий, экспертные консультации по развитию национальной ядерной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), единую платформу академической мобильности, а также "базу знаний" на основе опыта сооружения и эксплуатации АЭС в республике. "В числе приоритетов центра - укрепление культуры ядерной и радиационной безопасности, совершенствование нормативной базы и повышение общественной приемлемости мирного атома, в том числе через цифровые платформы Nuclear Knowledge Platform и Nuclear Energy Modelling Hub", - добавили в Узатоме. В июне кабмин Узбекистана принял постановление, предусматривающее создание центра знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии на базе филиала МИФИ в Ташкенте. На базе центра будут проводится, в частности, учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС. Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций МАГАТЭ.
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мировая экономика, узбекистан, центральная азия, казахстан, шавкат мирзиеев, магатэ, мифи
Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, КАЗАХСТАН, Шавкат Мирзиеев, МАГАТЭ, МИФИ
Узбекистан представил концепцию Центра по атомной энергетике
Узбекистан представил Казахстану концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии
ТАШКЕНТ, 21 авг - ПРАЙМ. Ведомства Узбекистана представили своим коллегам из Казахстана концепцию Центра по атомной энергетике в Центральной Азии, сообщает пресс-служба агентства по атомной энергии (Узатом).
В октябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на втором саммите "Центральная Азия - Россия" в Душанбе предложил учредить в регионе центр компетенций по атомной энергетике.
По данным пресс-службы, 21 августа профильные ведомства Узбекистана и Казахстана провели в Узатоме рабочие переговоры по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности. В частности, отдельное внимание было уделено формированию регионального кадрового и экспертного потенциала.
"Узбекская сторона представила концепцию специализированного центра, призванного объединить образовательные модули и практическую подготовку специалистов стран Центральной Азии", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Узатома.
Центр, в частности, будет предусматривать тренажерную подготовку на базе современных лабораторий, экспертные консультации по развитию национальной ядерной инфраструктуры в соответствии с рекомендациями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), единую платформу академической мобильности, а также "базу знаний" на основе опыта сооружения и эксплуатации АЭС в республике.
"В числе приоритетов центра - укрепление культуры ядерной и радиационной безопасности, совершенствование нормативной базы и повышение общественной приемлемости мирного атома, в том числе через цифровые платформы Nuclear Knowledge Platform и Nuclear Energy Modelling Hub", - добавили в Узатоме.
В июне кабмин Узбекистана принял постановление, предусматривающее создание центра знаний и навыков в области атомной энергетики в Центральной Азии на базе филиала МИФИ в Ташкенте. На базе центра будут проводится, в частности, учебные занятия на тренажерах по имитации работы реакторного и турбинного цехов АЭС. Центр также будет оказывать консультационные услуги странам Центральной Азии по вопросам создания национальной ядерной инфраструктуры и формирования культуры ядерной безопасности на основе рекомендаций МАГАТЭ.