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Завершились испытания Ил-114-300 в условиях экстремальной жары
Завершились испытания Ил-114-300 в условиях экстремальной жары - 21.08.2026, ПРАЙМ
Завершились испытания Ил-114-300 в условиях экстремальной жары
Специалисты АО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") завершили в Узбекистане испытания самолета Ил-114-300 в условиях экстремальной | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T16:19+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты АО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") завершили в Узбекистане испытания самолета Ил-114-300 в условиях экстремальной жары, результаты испытаний позволят расширить полученный сертификат типа, сообщили в "Ростехе". "Специалисты АО "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") завершили в Узбекистане испытания регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 в условиях экстремально высоких температур. Результаты будут переданы авиационным властям и позволят расширить полученный сертификат типа", - говорится в сообщении. Опытный борт прибыл в Жуковский из Бухары, где проверялась работоспособность систем воздушного судна при температуре наружного воздуха на земле до +42°C. Всего Ил-114-300 провел в небе свыше 30 часов, были выполнены пять прерванных взлетов, в том числе на специально подготовленных тормозах, имитирующих предельно изношенное состояние тормозных дисков. "Самолет оснащен отечественными двигателями, авионикой и цифровым пилотажно-навигационным комплексом, которые в очередной раз доказали, что не боятся ни экстремальных холодов, ни жары. Данные с испытаний в Бухаре наряду с результатами испытаний в условиях экстремально низких температур в Якутии будут переданы в Авиарегистр России для изучения, проверки и дальнейшего внесения изменений в сертификат типа", - отметили в Ростехе. "Испытания в условиях высокой температуры - важная часть работы по расширению сертификата типа Ил-114-300. Полученные результаты позволят подтвердить возможность эксплуатации самолета в более широком диапазоне климатических условий", - сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, его слова приводятся в пресс-релизе. Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Самолет получил сертификат типа в июне 2026 года на ПМЭФ.
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россия, узбекистан, жуковский, якутия, ростех, минпромторг
РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, жуковский, ЯКУТИЯ, Ростех, Минпромторг
Завершились испытания Ил-114-300 в условиях экстремальной жары
"Ростех": самолет Ил-114-300 прошел испытания в условиях экстремально высоких температур
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Специалисты АО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха") завершили в Узбекистане испытания самолета Ил-114-300 в условиях экстремальной жары, результаты испытаний позволят расширить полученный сертификат типа, сообщили в "Ростехе".
"Специалисты АО "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (входит в "Ростех") завершили в Узбекистане испытания регионального турбовинтового самолета Ил-114-300 в условиях экстремально высоких температур. Результаты будут переданы авиационным властям и позволят расширить полученный сертификат типа", - говорится в сообщении.
Опытный борт прибыл в Жуковский из Бухары, где проверялась работоспособность систем воздушного судна при температуре наружного воздуха на земле до +42°C. Всего Ил-114-300 провел в небе свыше 30 часов, были выполнены пять прерванных взлетов, в том числе на специально подготовленных тормозах, имитирующих предельно изношенное состояние тормозных дисков.
"Самолет оснащен отечественными двигателями, авионикой и цифровым пилотажно-навигационным комплексом, которые в очередной раз доказали, что не боятся ни экстремальных холодов, ни жары. Данные с испытаний в Бухаре наряду с результатами испытаний в условиях экстремально низких температур в Якутии будут переданы в Авиарегистр России для изучения, проверки и дальнейшего внесения изменений в сертификат типа", - отметили в Ростехе.
"Испытания в условиях высокой температуры - важная часть работы по расширению сертификата типа Ил-114-300. Полученные результаты позволят подтвердить возможность эксплуатации самолета в более широком диапазоне климатических условий", - сообщил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков, его слова приводятся в пресс-релизе.
Воздушное судно Ил-114-300 - это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса ATR 72 (Франция) и Bombardier Dash 8 (Канада). Самолет получил сертификат типа в июне 2026 года на ПМЭФ.