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В Германии призвали к отставке министра экономики

В Германии призвали к отставке министра экономики - 21.08.2026, ПРАЙМ

В Германии призвали к отставке министра экономики

Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики ФРГ Катерину Райхе уйти в... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:25+0300

2026-08-21T15:26+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала министра экономики ФРГ Катерину Райхе уйти в отставку на фоне рекордно низкого уровня заполнения газохранилищ, сообщило агентство DPA. Ранее немецкая ассоциация операторов газотранспортных систем (FNB Gas) заявила, что на текущий момент газохранилища заполнены лишь наполовину, это рекордно низкий показатель как минимум за 15 лет. "Пустые газохранилища - это провал государства. Министр экономики Райхе несет ответственность за эту катастрофу и поэтому должна уйти в отставку", - заявила Вагенкнехт. По ее словам, недопустимо, "чтобы министр играла с энергетической безопасностью населения" и тем самым еще сильнее взвинчивала цены для обычных семей и предприятий. Политик обвинила Райхе в бездействии еще с весны, когда были зафиксированы исторические минимумы. "То, что министр полгода сидела сложа руки - это скандал. Нам нужен дешевый российский трубопроводный газ. "Северный поток" должен быть запущен!" - добавила Вагенкнехт. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен. Однако "Газпром" ранее спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа к 1 октября будет ниже 75% при продолжении закачки в нынешнем темпе.

фрг

германия

ормузский пролив

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мировая экономика, фрг, германия, ормузский пролив, ес, ек, газпром