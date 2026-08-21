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На ВЭФ-2026 обсудят новые механизмы стимулирования развития ДФО
На ВЭФ-2026 обсудят новые механизмы стимулирования развития ДФО - 21.08.2026, ПРАЙМ
На ВЭФ-2026 обсудят новые механизмы стимулирования развития ДФО
Новые варианты стимулирования развития дальневосточных территорий обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026 ), сообщил вице-премьер - полпред... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:53+0300
2026-08-21T12:53+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые варианты стимулирования развития дальневосточных территорий обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026 ), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. "Этот форум не станет исключением, он позволит обсудить реализацию всех уже существующих механизмов и проработать новые варианты стимулирования дальневосточных территорий, позволяющих стать сильнее нашей стране", - приводит слова Трутнева его пресс-служба. По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, в этом году особое внимание будет уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей. Ключевыми темами для обсуждения станут технологическое развитие и внедрение искусственного интеллекта, международная кооперация, логистика и торговля, а также реализация инвестиционных проектов. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, юрий трутнев, вэф
РОССИЯ, Владивосток, Юрий Трутнев, ВЭФ, ВЭФ-2026
На ВЭФ-2026 обсудят новые механизмы стимулирования развития ДФО
Трутнев: на ВЭФ-2026 обсудят новые варианты стимулирования развития ДФО
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новые варианты стимулирования развития дальневосточных территорий обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2026 ), сообщил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Этот форум не станет исключением, он позволит обсудить реализацию всех уже существующих механизмов и проработать новые варианты стимулирования дальневосточных территорий, позволяющих стать сильнее нашей стране", - приводит слова Трутнева его пресс-служба.
По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, в этом году особое внимание будет уделено факторам, напрямую влияющим на рост социально-экономического благосостояния людей. Ключевыми темами для обсуждения станут технологическое развитие и внедрение искусственного интеллекта, международная кооперация, логистика и торговля, а также реализация инвестиционных проектов.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.