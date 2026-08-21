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На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума - 21.08.2026, ПРАЙМ
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На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума
На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума - 21.08.2026, ПРАЙМ
На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума
Полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров опубликована на сайте форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:31+0300
2026-08-21T11:32+0300
дальний восток
владивосток
росконгресс
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - ПРАЙМ. Полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров опубликована на сайте форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "На официальном сайте опубликована полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров", – говорится в сообщении. Отмечается, что главная тема ВЭФ-2026 звучит как "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу включено более 70 сессий, все они разделены на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики". В рамках первого направления будут рассматриваться вопросы развития инфраструктуры, образования и кадрового потенциала региона. Основными темами блока "Механизмы привлечения частных инвестиций" станут развитие преференциальных режимов и фондового рынка на Дальнем Востоке, финансирование инфраструктурных проектов и недропользование. На третьем треке будет обсуждаться экономическое и технологическое взаимодействие между Россией и зарубежными странами. В рамках направления "Технологии настоящего и будущего" речь будет идти о развитии ИИ, роботизации производств, создании беспилотных систем. Последний блок – "Логистика и инфраструктура для роста экономики" – будет посвящен развитию Северного морского пути, Транссибирской магистрали и других транспортных артерий, модернизации портовой инфраструктуры, развитию перевозок и прочим темам. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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40
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дальний восток, владивосток, росконгресс, вэф
Дальний Восток, Владивосток, Росконгресс, ВЭФ
11:31 21.08.2026 (обновлено: 11:32 21.08.2026)
 
На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума

На сайте ВЭФ-2026 опубликована полная деловая программа форума с указанием спикеров

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - ПРАЙМ. Полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров опубликована на сайте форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".
"На официальном сайте опубликована полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров", – говорится в сообщении.
Отмечается, что главная тема ВЭФ-2026 звучит как "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу включено более 70 сессий, все они разделены на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики".
В рамках первого направления будут рассматриваться вопросы развития инфраструктуры, образования и кадрового потенциала региона. Основными темами блока "Механизмы привлечения частных инвестиций" станут развитие преференциальных режимов и фондового рынка на Дальнем Востоке, финансирование инфраструктурных проектов и недропользование. На третьем треке будет обсуждаться экономическое и технологическое взаимодействие между Россией и зарубежными странами.
В рамках направления "Технологии настоящего и будущего" речь будет идти о развитии ИИ, роботизации производств, создании беспилотных систем. Последний блок – "Логистика и инфраструктура для роста экономики" – будет посвящен развитию Северного морского пути, Транссибирской магистрали и других транспортных артерий, модернизации портовой инфраструктуры, развитию перевозок и прочим темам.
Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Дальний ВостокВладивостокРосконгрессВЭФ
 
 
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