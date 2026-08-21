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На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума

На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума - 21.08.2026, ПРАЙМ

На сайте ВЭФ опубликована полная деловая программа форума

Полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров опубликована на сайте форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:31+0300

2026-08-21T11:31+0300

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росконгресс

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг - ПРАЙМ. Полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров опубликована на сайте форума, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс". "На официальном сайте опубликована полная деловая программа XI Восточного экономического форума с указанием спикеров", – говорится в сообщении. Отмечается, что главная тема ВЭФ-2026 звучит как "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу включено более 70 сессий, все они разделены на пять тематических треков: "Жить и работать на Дальнем Востоке", "Механизмы привлечения частных инвестиций", "Дальний Восток – полюс международного взаимодействия", "Технологии настоящего и будущего", "Логистика и инфраструктура для роста экономики". В рамках первого направления будут рассматриваться вопросы развития инфраструктуры, образования и кадрового потенциала региона. Основными темами блока "Механизмы привлечения частных инвестиций" станут развитие преференциальных режимов и фондового рынка на Дальнем Востоке, финансирование инфраструктурных проектов и недропользование. На третьем треке будет обсуждаться экономическое и технологическое взаимодействие между Россией и зарубежными странами. В рамках направления "Технологии настоящего и будущего" речь будет идти о развитии ИИ, роботизации производств, создании беспилотных систем. Последний блок – "Логистика и инфраструктура для роста экономики" – будет посвящен развитию Северного морского пути, Транссибирской магистрали и других транспортных артерий, модернизации портовой инфраструктуры, развитию перевозок и прочим темам. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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дальний восток, владивосток, росконгресс, вэф