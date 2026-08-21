https://1prime.ru/20260821/vef-872576345.html
ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов
ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов - 21.08.2026, ПРАЙМ
ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов
Восточный финансовый центр на острове Русский должен стать площадкой с особым правовым режимом для иностранных инвесторов из дружественных стран, а также... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:37+0300
2026-08-21T11:37+0300
2026-08-21T11:37+0300
россия
финансы
остров русский
владивосток
владимир путин
вэф
росконгресс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872576345.jpg?1787301467
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Восточный финансовый центр на острове Русский должен стать площадкой с особым правовым режимом для иностранных инвесторов из дружественных стран, а также российских компаний, которые ищут источники инвестиций, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Он напомнил, что Восточный финансовый центр создается по поручению президента России по итогам ВЭФ-2025. "Это специальный правовой режим на острове Русский, который формирует современную финансовую инфраструктуру для привлечения российских и иностранных инвестиций. По сути, мы строим новые ворота в российскую экономику - но уже с Востока, с учетом новой геополитической реальности", - пояснил он.
"Центр рассчитан прежде всего на иностранных инвесторов из дружественных стран, на российские компании, которые ищут новые инструменты привлечения капитала. Это площадка для тех, кто хочет работать с Россией по международным правилам, но без западной политизированной бюрократии. Как должен работать этот механизм, обсудим в рамках предстоящего ВЭФ", – сказал Кобяков.
Новая площадка, по словам советника президента, призвана повысить международную конкурентоспособность российского рынка капитала. Законопроект "О Восточном финансовом центе", который сейчас находится в стадии разработки, предусматривает прямой доступ иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам. "Инвестор из дружественной страны сможет работать с российскими активами по понятным и прозрачным правилам, не оглядываясь на западные блокировки", - пояснил Кобяков.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.
остров русский
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, остров русский, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс
РОССИЯ, Финансы, Остров Русский, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ, Росконгресс
ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов
Кобяков: Восточный финансовый центр должен стать площадкой для иностранных инвесторов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Восточный финансовый центр на острове Русский должен стать площадкой с особым правовым режимом для иностранных инвесторов из дружественных стран, а также российских компаний, которые ищут источники инвестиций, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Он напомнил, что Восточный финансовый центр создается по поручению президента России по итогам ВЭФ-2025. "Это специальный правовой режим на острове Русский, который формирует современную финансовую инфраструктуру для привлечения российских и иностранных инвестиций. По сути, мы строим новые ворота в российскую экономику - но уже с Востока, с учетом новой геополитической реальности", - пояснил он.
"Центр рассчитан прежде всего на иностранных инвесторов из дружественных стран, на российские компании, которые ищут новые инструменты привлечения капитала. Это площадка для тех, кто хочет работать с Россией по международным правилам, но без западной политизированной бюрократии. Как должен работать этот механизм, обсудим в рамках предстоящего ВЭФ", – сказал Кобяков.
Новая площадка, по словам советника президента, призвана повысить международную конкурентоспособность российского рынка капитала. Законопроект "О Восточном финансовом центе", который сейчас находится в стадии разработки, предусматривает прямой доступ иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам. "Инвестор из дружественной страны сможет работать с российскими активами по понятным и прозрачным правилам, не оглядываясь на западные блокировки", - пояснил Кобяков.
Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.