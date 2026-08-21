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ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов

ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов - 21.08.2026, ПРАЙМ

ВЭФ: Восточный финцентр должен стать площадкой для иностранных инвесторов

Восточный финансовый центр на острове Русский должен стать площадкой с особым правовым режимом для иностранных инвесторов из дружественных стран, а также... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:37+0300

2026-08-21T11:37+0300

2026-08-21T11:37+0300

россия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Восточный финансовый центр на острове Русский должен стать площадкой с особым правовым режимом для иностранных инвесторов из дружественных стран, а также российских компаний, которые ищут источники инвестиций, заявил в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Он напомнил, что Восточный финансовый центр создается по поручению президента России по итогам ВЭФ-2025. "Это специальный правовой режим на острове Русский, который формирует современную финансовую инфраструктуру для привлечения российских и иностранных инвестиций. По сути, мы строим новые ворота в российскую экономику - но уже с Востока, с учетом новой геополитической реальности", - пояснил он. "Центр рассчитан прежде всего на иностранных инвесторов из дружественных стран, на российские компании, которые ищут новые инструменты привлечения капитала. Это площадка для тех, кто хочет работать с Россией по международным правилам, но без западной политизированной бюрократии. Как должен работать этот механизм, обсудим в рамках предстоящего ВЭФ", – сказал Кобяков. Новая площадка, по словам советника президента, призвана повысить международную конкурентоспособность российского рынка капитала. Законопроект "О Восточном финансовом центе", который сейчас находится в стадии разработки, предусматривает прямой доступ иностранных инвесторов к российским финансовым инструментам. "Инвестор из дружественной страны сможет работать с российскими активами по понятным и прозрачным правилам, не оглядываясь на западные блокировки", - пояснил Кобяков. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

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россия, финансы, остров русский, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс