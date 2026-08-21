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Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 2,34% до 2121,53 пункта, растеряв утренний рост. Индекс РТС снизился на 0,26%, но смог... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:03+0300
2026-08-21T09:03+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 2,34% до 2121,53 пункта, растеряв утренний рост. Индекс РТС снизился на 0,26%, но смог удержаться выше отметки 800 пунктов благодаря укреплению рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,23%. Доллар США подешевел на 0,87% до 82,85 рубля, евро — на 0,95% до 96,48 руб., юань опустился на 0,71% до 12,31 рубля.Котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 93 доллара США за баррель на фоне ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Иран не воспользовался возможностью заключить сделку, и поэтому Дональд Трамп объявил операцию, подразумевающую "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба". Йеменские хуситы продолжили наносить удары по нефтяным объектам Saudi Aramco."Европлан" отчитался за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль выросла на 129% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4,3 миллиарда рублей. Лизинговый портфель сократился на 17% с начала года, до 139,5 миллиарда рублей, чистый процентный доход упал на 32% до 8,1 миллиарда рублей, чистый непроцентный доход составил 7,9 миллиарда рублей (падение на 6%). Менеджмент подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 7 миллиардов рублей и намерение выплатить дивиденды на сопоставимую сумму. Мы оцениваем эти результаты как нейтральные и не видим драйверов для опережающего роста котировок в ближайшие месяцы.Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 32,88 рулей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 6,2%. Дата закрытия реестра — 13 октября 2026 года, соответственно, для получения выплаты бумаги нужно купить до 12 октября включительно. Мы полагаем, что бумага интересна с точки зрения долгосрочной дивидендной истории: компания сохраняет прозрачную политику выплат, а восстановление загрузки ТАНЕКО после ремонтов может поддержать финансовые показатели во II полугодии.В пятницу индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктам. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных.Сегодня инвесторы будут следить за выходом отчетностей "Ренессанс Страхования" и "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за I полугодие 2026 года.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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40
192
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ПРАЙМ
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5
4.7
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рынок, торги, сша, ближний восток, иран, мосбиржа, дональд трамп, ртс, saudi aramco, мнения аналитиков
Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Мосбиржа, Дональд Трамп, РТС, Saudi Aramco, Мнения аналитиков
09:03 21.08.2026
 
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти

Эксперт Вишневский: рынок давит геополитика, индексу нужны переговоры или улучшение данных

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Дмитрий Вишневский _ Цифра брокер
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 2,34% до 2121,53 пункта, растеряв утренний рост. Индекс РТС снизился на 0,26%, но смог удержаться выше отметки 800 пунктов благодаря укреплению рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,23%. Доллар США подешевел на 0,87% до 82,85 рубля, евро — на 0,95% до 96,48 руб., юань опустился на 0,71% до 12,31 рубля.
Котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 93 доллара США за баррель на фоне ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Иран не воспользовался возможностью заключить сделку, и поэтому Дональд Трамп объявил операцию, подразумевающую "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба". Йеменские хуситы продолжили наносить удары по нефтяным объектам Saudi Aramco.
"Европлан" отчитался за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль выросла на 129% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4,3 миллиарда рублей. Лизинговый портфель сократился на 17% с начала года, до 139,5 миллиарда рублей, чистый процентный доход упал на 32% до 8,1 миллиарда рублей, чистый непроцентный доход составил 7,9 миллиарда рублей (падение на 6%). Менеджмент подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 7 миллиардов рублей и намерение выплатить дивиденды на сопоставимую сумму. Мы оцениваем эти результаты как нейтральные и не видим драйверов для опережающего роста котировок в ближайшие месяцы.
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 32,88 рулей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 6,2%. Дата закрытия реестра — 13 октября 2026 года, соответственно, для получения выплаты бумаги нужно купить до 12 октября включительно. Мы полагаем, что бумага интересна с точки зрения долгосрочной дивидендной истории: компания сохраняет прозрачную политику выплат, а восстановление загрузки ТАНЕКО после ремонтов может поддержать финансовые показатели во II полугодии.
В пятницу индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктам. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных.
Сегодня инвесторы будут следить за выходом отчетностей "Ренессанс Страхования" и "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за I полугодие 2026 года.

Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"

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