https://1prime.ru/20260821/vishnevskiy-872569952.html
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти - 21.08.2026, ПРАЙМ
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти
Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 2,34% до 2121,53 пункта, растеряв утренний рост. Индекс РТС снизился на 0,26%, но смог... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:03+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии четверга просел на 2,34% до 2121,53 пункта, растеряв утренний рост. Индекс РТС снизился на 0,26%, но смог удержаться выше отметки 800 пунктов благодаря укреплению рубля. На долговом рынке индекс гособлигаций RGBI скорректировался вниз на 0,23%. Доллар США подешевел на 0,87% до 82,85 рубля, евро — на 0,95% до 96,48 руб., юань опустился на 0,71% до 12,31 рубля.Котировки нефти марки Brent вновь превысили отметку в 93 доллара США за баррель на фоне ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Президент США заявил, что Иран не воспользовался возможностью заключить сделку, и поэтому Дональд Трамп объявил операцию, подразумевающую "экономическую войну и изоляцию беспрецедентного масштаба". Йеменские хуситы продолжили наносить удары по нефтяным объектам Saudi Aramco."Европлан" отчитался за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль выросла на 129% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 4,3 миллиарда рублей. Лизинговый портфель сократился на 17% с начала года, до 139,5 миллиарда рублей, чистый процентный доход упал на 32% до 8,1 миллиарда рублей, чистый непроцентный доход составил 7,9 миллиарда рублей (падение на 6%). Менеджмент подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 7 миллиардов рублей и намерение выплатить дивиденды на сопоставимую сумму. Мы оцениваем эти результаты как нейтральные и не видим драйверов для опережающего роста котировок в ближайшие месяцы.Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2026 года в размере 32,88 рулей на акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 6,2%. Дата закрытия реестра — 13 октября 2026 года, соответственно, для получения выплаты бумаги нужно купить до 12 октября включительно. Мы полагаем, что бумага интересна с точки зрения долгосрочной дивидендной истории: компания сохраняет прозрачную политику выплат, а восстановление загрузки ТАНЕКО после ремонтов может поддержать финансовые показатели во II полугодии.В пятницу индекс МосБиржи продолжит торговаться в диапазоне 2100-2200 пунктов. Ближайшая поддержка находится на уровне 2100 пунктов, пробой которой откроет дорогу к 2050 пунктам. Сопротивление расположено на уровне 2200 пунктов. Для уверенного закрепления выше потребуется либо прогресс в геополитике, либо значимое улучшение макроэкономических данных.Сегодня инвесторы будут следить за выходом отчетностей "Ренессанс Страхования" и "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за I полугодие 2026 года.Дмитрий Вишневский, аналитик "Цифра брокер"
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Дмитрий Вишневский
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Дмитрий Вишневский
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рынок, торги, сша, ближний восток, иран, мосбиржа, дональд трамп, ртс, saudi aramco, мнения аналитиков
Рынок, Торги, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИРАН, Мосбиржа, Дональд Трамп, РТС, Saudi Aramco, Мнения аналитиков
Рынок акций РФ упал на 2,3%, но рубль укрепился на фоне роста нефти
Эксперт Вишневский: рынок давит геополитика, индексу нужны переговоры или улучшение данных
Дмитрий Вишневский
аналитик "Цифра брокер"