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"ВКонтакте" подала иск против Apple
"ВКонтакте" подала иск против Apple - 21.08.2026, ПРАЙМ
"ВКонтакте" подала иск против Apple
Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:03+0300
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK.
Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "ВК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к американской Apple Inc., российскому ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd., однако предмет и основания исковых требований в материалах пока не сообщаются.
"В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда", - рассказали в компании.
"Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store", - напомнили в VK.
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Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Apple, ВКонтакте, ВК
"ВКонтакте" подала иск против Apple
"ВКонтакте" подала иск против Apple, требуя вернуть приложения компании в Аpp Store
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK.
Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "ВК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к американской Apple Inc., российскому ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd., однако предмет и основания исковых требований в материалах пока не сообщаются.
"В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда", - рассказали в компании.
"Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store", - напомнили в VK.