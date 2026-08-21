Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"ВКонтакте" подала иск против Apple - 21.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260821/vkontakte-872572261.html
"ВКонтакте" подала иск против Apple
"ВКонтакте" подала иск против Apple - 21.08.2026, ПРАЙМ
"ВКонтакте" подала иск против Apple
Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK. | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T10:03+0300
2026-08-21T10:03+0300
технологии
бизнес
россия
москва
apple
вконтакте
вк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872572261.jpg?1787295799
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK. Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "ВК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к американской Apple Inc., российскому ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd., однако предмет и основания исковых требований в материалах пока не сообщаются. "В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда", - рассказали в компании. "Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store", - напомнили в VK.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, россия, москва, apple, вконтакте, вк
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Apple, ВКонтакте, ВК
10:03 21.08.2026
 
"ВКонтакте" подала иск против Apple

"ВКонтакте" подала иск против Apple, требуя вернуть приложения компании в Аpp Store

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" подала иск в Арбитражный суд Москвы против Apple, потребовав вернуть приложения компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в VK.
Согласно материалам суда, с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "ВК" направило в арбитражный суд Москвы исковое заявление к американской Apple Inc., российскому ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd., однако предмет и основания исковых требований в материалах пока не сообщаются.
"В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда", - рассказали в компании.
"Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store", - напомнили в VK.
 
ТехнологииБизнесРОССИЯМОСКВАAppleВКонтактеВК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала