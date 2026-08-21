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"ВКонтакте" требует с Apple 58 млн рублей в день за удаление приложений
"ВКонтакте" требует с Apple 58 млн рублей в день за удаление приложений - 21.08.2026, ПРАЙМ
"ВКонтакте" требует с Apple 58 млн рублей в день за удаление приложений
Российская соцсеть "ВКонтакте" в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы к структурам Apple, требует взыскивать с них 58 миллионов рублей в день в случае... | 21.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы к структурам Apple, требует взыскивать с них 58 миллионов рублей в день в случае неисполнения будущего решения суда о восстановлении трех приложений компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Истец просит в случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с американской Apple Inc., российского ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd. судебную неустойку в отношении каждого из приложений: соцсети VK – 50 миллионов в день, соцсети "Одноклассники" - 3 миллиона рублей в день, сервиса VK Music – 5 миллионов рублей в день", - сказал собеседник агентства.Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме, уточнили в пресс-службе.ООО "ВК" 19 августа направило в суд исковое заявление к Apple Inc., ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Ltd. К рассмотрению иск пока не принят.В пресс-службе компании-истца ранее в пятницу РИА Новости сообщили, что в иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.Там также напомнили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store.
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Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, ВКонтакте, Apple
"ВКонтакте" требует с Apple 58 млн рублей в день за удаление приложений
Суд может обязать Apple платить VK 58 млн рублей в день за блокировку приложений
МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. Российская соцсеть "ВКонтакте" в своем иске, поданном в арбитражный суд Москвы к структурам Apple, требует взыскивать с них 58 миллионов рублей в день в случае неисполнения будущего решения суда о восстановлении трех приложений компании в Аpp Store, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Истец просит в случае неисполнения решения суда взыскать солидарно с американской Apple Inc., российского ООО "Эппл Рус" и ирландской Apple Distribution International Ltd. судебную неустойку в отношении каждого из приложений: соцсети VK – 50 миллионов в день, соцсети "Одноклассники" - 3 миллиона рублей в день, сервиса VK Music – 5 миллионов рублей в день", - сказал собеседник агентства.
Неустойку истец просит взыскивать, начиная с шестого дня с даты изготовления судебного акта в полном объеме, уточнили в пресс-службе.
ООО "ВК" 19 августа направило в суд исковое заявление к Apple Inc., ООО "Эппл Рус" и Apple Distribution International Ltd. К рассмотрению иск пока не принят.
В пресс-службе компании-истца ранее в пятницу РИА Новости сообщили, что в иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда.
Там также напомнили, что Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store.