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Власти Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Власти Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса
Власти Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса - 21.08.2026, ПРАЙМ
Власти Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T00:37+0300
2026-08-21T00:37+0300
бизнес
санкт-петербург
петербург
александр беглов
wildberries
фнс россии
фнс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Прежде всего, мы запустили горячую линию поддержки бизнеса, пострадавшего от атак. Начали прорабатывать комплекс дополнительных мер поддержки для петербургских производителей, пострадавших от атак. Определили формат взаимодействия с участием правительства Петербурга, налоговой и других федеральных служб, представителей малого и среднего бизнеса, делового сообщества. Наметили механизмы содействия малым компаниям", - сказал он в эфире телеканала "78". Ранее в четверг городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщил, что состоялась встреча руководства комитета с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries. Сообщалось, что в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов для городских производителей и продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries.
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Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Петербург, Александр Беглов, Wildberries, ФНС России, ФНС
00:37 21.08.2026
 
Власти Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса

Власти Петербурга прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак Wildberrie

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Прежде всего, мы запустили горячую линию поддержки бизнеса, пострадавшего от атак. Начали прорабатывать комплекс дополнительных мер поддержки для петербургских производителей, пострадавших от атак. Определили формат взаимодействия с участием правительства Петербурга, налоговой и других федеральных служб, представителей малого и среднего бизнеса, делового сообщества. Наметили механизмы содействия малым компаниям", - сказал он в эфире телеканала "78".
Ранее в четверг городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле сообщил, что состоялась встреча руководства комитета с продавцами Wildberries, которые столкнулись с последствиями повреждения логистических центров. В ней также приняли участие представители ФНС России по Санкт-Петербургу, банков, компании Wildberries. Сообщалось, что в ближайшее время город запустит новые программы предоставления займов для городских производителей и продавцов, пострадавших от атак на склады Wildberries.
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГПетербургАлександр БегловWildberriesФНС РоссииФНС
 
 
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