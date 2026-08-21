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Володин призвал развивать трамваи и троллейбусы

Володин призвал развивать трамваи и троллейбусы - 21.08.2026, ПРАЙМ

Володин призвал развивать трамваи и троллейбусы

Важно не только сохранить трамваи и троллейбусы, но и развивать их, будущее за быстрым, комфортным и экологичным транспортом, заявил председатель Госдумы... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T08:53+0300

2026-08-21T08:53+0300

2026-08-21T08:53+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Важно не только сохранить трамваи и троллейбусы, но и развивать их, будущее за быстрым, комфортным и экологичным транспортом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что поступают обращения по работе городского электротранспорта, в частности, сообщается о закрытии трамвайных и троллейбусных маршрутов, замене их на автобусы и электробусы. "По информации на 2025 год, трамвайные маршруты сохранились в 64 городах, их насчитывается более 450. Троллейбусы ходят в 75 городах, количество маршрутов - около 600. Важно делать все, чтобы их не только сохранить, но и развивать", - написал Володин в своем канале в "Макс". По его словам, прежде всего это касается выделенных линий, благодаря которым можно увеличивать скорость движения, избегать ожидания в пробках. "Будущее именно за таким транспортом: быстрым, комфортным и экологичным. Посчитал правильным высказаться по данной теме. За последние 15 лет количество троллейбусов снизилось на 31,5%, трамвайных вагонов - на 20,5%. Это плохо", - отметил председатель Госдумы. Он подчеркнул, что за последние годы в ряде регионов удалось провести частичную модернизацию городского электротранспорта - трамвая. "В 2026 году она продолжается в 8 субъектовых центрах нашей страны - Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде, Курске, Липецке, Ярославле, Краснодаре и Перми. Необходимо этот проект продлевать, расширяя число участников", - добавил Володин. По его мнению, трамвай сегодня, особенно если сохранились выделенные пути, может взять на себя основную нагрузку по перевозке пассажиров, обеспечивая высокую скорость передвижения по забитым машинами улицам, при этом стоимость его модернизации несоизмеримо ниже, нежели чем строительства подземного метро. "Также считаю правильным развивать городской троллейбус. Особенно последние гибридные модели, которые имеют запас автономного хода более 40 км и могут преодолевать часть пути без подключения к контактной сети", - считает председатель Госдумы. Он уточнил, что трамвай, троллейбус, контактные сети, шпалы, рельсы выпускают отечественные производители, продукция конкурентоспособная на мировых рынках, высокого качества. "Из опыта работы и реализации в Саратовской области проектов по модернизации городского трамвая и обновления троллейбусных маршрутов могу сказать одно: надо постараться сделать все для сохранения этих видов транспорта. У них большая перспектива. В данном случае речь идет о развитии", - отметил Володин. Он считает, что тот, кто закрывает выделенные пути трамваев, ликвидирует маршруты городского электротранспорта, вместо депо строит торговые и развлекательные центры, совершает ошибку, которую потом будет невозможно исправить. "Люди это понимают, поэтому обращаются с просьбой вмешаться, когда подобное происходит в их родных городах. Преимущества трамвая и троллейбуса очевидны. Просто надо заняться их модернизацией, используя новые технологии и подходы. И поверьте, в итоге это будет намного эффективнее", - заключил он.

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бизнес, россия, волгоград, нижний новгород, липецк, вячеслав володин, госдума