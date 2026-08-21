https://1prime.ru/20260821/vostok-872587576.html

Кобяков назвал условия нового режима для бизнеса на Дальнем Востоке

Кобяков назвал условия нового режима для бизнеса на Дальнем Востоке - 21.08.2026, ПРАЙМ

Кобяков назвал условия нового режима для бизнеса на Дальнем Востоке

Новый режим для бизнеса – единая территория опережающего развития - начнет действовать на Дальнем Востоке с 2027 года, ее преференции будут доступны бизнесу с... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:31+0300

2026-08-21T15:31+0300

2026-08-21T15:39+0300

россия

дальний восток

владивосток

владимир путин

вэф

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872587576.jpg?1787315953

МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Новый режим для бизнеса – единая территория опережающего развития - начнет действовать на Дальнем Востоке с 2027 года, ее преференции будут доступны бизнесу с инвестициями от пяти миллионов рублей, рассказал в интервью РИА Новости советник президента РФ, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. "С 2027 года вступает в силу новый режим - единая территория опережающего развития, она объединит все существующие режимы на Дальнем Востоке и Арктике", – сказал Кобяков. Он подчеркнул, что для действующих резидентов преференциальных режимов в регионе все существующие условия сохранятся в полном объеме. "А новым – потребуются инвестиции от 5 миллионов рублей для получения преференций", – сообщил Кобяков. Среди преференций, которые предусматривает новый режим, он назвал упрощение администрирования, прозрачность и "единое окно" для взаимодействия с органами власти. "По сути, берется все лучшее из наработанного опыта и создается единая, понятная система. Это логичный шаг: когда инструмент работает, его нужно совершенствовать и масштабировать", – пояснил он. Он напомнил, что сейчас на Дальнем Востоке действуют 16 территорий опережающего развития, Свободный порт Владивосток, а также преференциальный режим Арктической зоны. "Каждый из этих механизмов доказал эффективность. Резиденты получают налоговые льготы, упрощенные процедуры, инфраструктуру, построенную за счет государства", – сказал помощник президента. С этими мерами господдержки уже реализуется три тысячи инвестиционных проектов с заявленным объемом инвестиций в 13,9 триллиона рублей. "Из них уже вложено 6,5 триллиона рублей. Создано 185 тысяч рабочих мест, введено более 1100 предприятий", - сообщил он. Восточный экономический форум в 2026 году пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Мероприятие проводится ежегодно с 2015 года во исполнение указа президента РФ Владимира Путина. Организатор ВЭФ - фонд "Росконгресс" при поддержке правительства России.

дальний восток

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф, росконгресс