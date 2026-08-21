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В России впервые протестировали "СБП для ценных бумаг"

В России впервые протестировали "СБП для ценных бумаг" - 21.08.2026, ПРАЙМ

В России впервые протестировали "СБП для ценных бумаг"

ВТБ впервые в России провел тестирование сервиса быстрого перевода ценных бумаг me2me, который должен полноценно заработать с 1 сентября, рассказали... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:00+0300

2026-08-21T15:00+0300

2026-08-21T15:01+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ВТБ впервые в России провел тестирование сервиса быстрого перевода ценных бумаг me2me, который должен полноценно заработать с 1 сентября, рассказали представители брокера. "Сейчас ВТБ успешно подключился к промышленному контуру сервиса MOEX МОСТ и направил серию запросов для "рукопожатия" с получением соответствующих ответов НРД. Мы можем с уверенностью заявить о готовности ВТБ "Мои Инвестиции" к старту me2me переводов", - сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. В НРД подтвердили корректность работы системы. "Обмен сведениями, который состоялся с ВТБ, позволяет говорить о корректности работы системы НРД и готовности ее к полноценной эксплуатации. Это важный этап проверки работоспособности механизма перед массовым запуском 1 сентября", — отметил управляющий директор по инфраструктурным проектам НРД Сергей Берневега. "Смысл нового механизма в том, чтобы избавить инвестора от лишних действий. Сейчас при переводе бумаг от одного депозитария к другому нужно подавать два встречных поручения – в списывающий и принимающий депозитарий – и самостоятельно собирать справки о цене покупки актива для корректного расчета налоговой базы новым брокером", - пояснили в "ВТБ брокере". "С запуском me2me переводов эти процессы уходят "в фон": клиент подает поручение своему депозитарию, далее операции выполняются автоматически", - добавили там. Полный цикл перевода от подачи поручения до зачисления бумаг займет порядка 25 минут, при этом регламент единый для всего рынка и не зависит ни от типа бумаги, ни от депозитария или брокера клиента, отметили там же. "Для рынка это принципиальное изменение. Раньше сама сложность перевода фактически удерживала клиента у брокера. Теперь этот барьер снимается, и конкуренция брокеров сместится в плоскость сервиса, аналитики, тарифов и качества технологий. В перспективе это может подтолкнуть инвесторов к консолидации разрозненных портфелей в одном приложении — там, где им удобнее работать", - пояснил Яцков. В ВТБ отметили, что отдельное внимание уделяли не только списанию, но и зачислению: важно, чтобы клиент, который решил перевести бумаги в "ВТБ Мои Инвестиции", видел их на счете быстро и с понятным статусом на каждом этапе. На старте сервис будет доступен физическим лицам и только для переводов между торговыми счетами. Для квалифицированных инвесторов ограничений по использованию этого механизма нет — их бумаги проходят по тому же быстрому треку.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, россия, втб, нрд