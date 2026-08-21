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В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому
В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому - 21.08.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому
Памятник легендарному актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому в пятницу был открыт в аэропорту Магадана, который носит его имя, сообщила Росавиация. | 21.08.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Памятник легендарному актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому в пятницу был открыт в аэропорту Магадана, который носит его имя, сообщила Росавиация.
"Сегодня в аэропорту Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого открыли памятник поэту. Теперь бронзовый Владимир Семенович встречает и провожает пассажиров в воздушных воротах Колымы - края, когда его песни о дружбе, преодолении и внутренней свободе всегда находили особый отклик", - говорится в сообщении.
Аэропорт Магадана получил имя Владимира Высоцкого указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Кандидатуру Высоцкого в голосовании за название аэропорта поддержали 54% жителей Магадана.
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Бизнес, Общество , Магадан, КОЛЫМА, Владимир Путин, Росавиация
В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому
В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Памятник легендарному актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому в пятницу был открыт в аэропорту Магадана, который носит его имя, сообщила Росавиация.
"Сегодня в аэропорту Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого открыли памятник поэту. Теперь бронзовый Владимир Семенович встречает и провожает пассажиров в воздушных воротах Колымы - края, когда его песни о дружбе, преодолении и внутренней свободе всегда находили особый отклик", - говорится в сообщении.
Аэропорт Магадана получил имя Владимира Высоцкого указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Кандидатуру Высоцкого в голосовании за название аэропорта поддержали 54% жителей Магадана.