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В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому

В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому - 21.08.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Магадана открыли памятник Владимиру Высоцкому

Памятник легендарному актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому в пятницу был открыт в аэропорту Магадана, который носит его имя, сообщила Росавиация. | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T16:22+0300

2026-08-21T16:22+0300

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Памятник легендарному актеру, поэту и барду Владимиру Высоцкому в пятницу был открыт в аэропорту Магадана, который носит его имя, сообщила Росавиация. "Сегодня в аэропорту Магадан (Сокол) имени В.С. Высоцкого открыли памятник поэту. Теперь бронзовый Владимир Семенович встречает и провожает пассажиров в воздушных воротах Колымы - края, когда его песни о дружбе, преодолении и внутренней свободе всегда находили особый отклик", - говорится в сообщении. Аэропорт Магадана получил имя Владимира Высоцкого указом президента России Владимира Путина в 2019 году. Кандидатуру Высоцкого в голосовании за название аэропорта поддержали 54% жителей Магадана.

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бизнес, общество , магадан, колыма, владимир путин, росавиация