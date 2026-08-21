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Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей
Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ
Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей
Китайская компания и производитель автомобилей Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с аварийной механической... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:28+0300
2026-08-21T15:34+0300
бизнес
китай
кнр
xiaomi
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская компания и производитель автомобилей Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего она плохо распознается и неудобна в использовании. "С сегодняшнего дня (21 августа - ред.) отзыву подлежат 339,06 тысяч электрических автомобилей Xiaomi SU7 2024, выпущенных в период с 8 августа 2024 по 4 марта 2026", - говорится на сайте управления. Xiaomi также отзывает более 51 тысячи автомобилей модели SU7 2024, выпущенных с 27 декабря по 16 августа 2024 года.
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бизнес, китай, кнр, xiaomi
Бизнес, КИТАЙ, КНР, Xiaomi
15:28 21.08.2026 (обновлено: 15:34 21.08.2026)
 
Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей

Xiaomi инициировала отзыв 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с ручкой

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская компания и производитель автомобилей Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР.
Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего она плохо распознается и неудобна в использовании.
"С сегодняшнего дня (21 августа - ред.) отзыву подлежат 339,06 тысяч электрических автомобилей Xiaomi SU7 2024, выпущенных в период с 8 августа 2024 по 4 марта 2026", - говорится на сайте управления.
Xiaomi также отзывает более 51 тысячи автомобилей модели SU7 2024, выпущенных с 27 декабря по 16 августа 2024 года.
 
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