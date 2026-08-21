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Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей

Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей - 21.08.2026, ПРАЙМ

Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей

Китайская компания и производитель автомобилей Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с аварийной механической... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:28+0300

2026-08-21T15:28+0300

2026-08-21T15:34+0300

бизнес

китай

кнр

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Китайская компания и производитель автомобилей Xiaomi инициировала отзыв почти 400 тысяч электромобилей модели SU7 2024 из-за проблем с аварийной механической ручкой внутри салона, следует из данных Государственного управления по регулированию рынка КНР. Согласно данным управления, цвет аварийной механической ручки близок к цвету внутренней отделки салона, из-за чего она плохо распознается и неудобна в использовании. "С сегодняшнего дня (21 августа - ред.) отзыву подлежат 339,06 тысяч электрических автомобилей Xiaomi SU7 2024, выпущенных в период с 8 августа 2024 по 4 марта 2026", - говорится на сайте управления. Xiaomi также отзывает более 51 тысячи автомобилей модели SU7 2024, выпущенных с 27 декабря по 16 августа 2024 года.

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бизнес, китай, кнр, xiaomi