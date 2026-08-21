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На подконтрольной Киеву территории повреждена линия питания ЗАЭС

На подконтрольной Киеву территории повреждена линия питания ЗАЭС - 21.08.2026, ПРАЙМ

На подконтрольной Киеву территории повреждена линия питания ЗАЭС

Место повреждения линии, питающей Запорожскую АЭС, находится на подконтрольной Киеву территории, информации о сроках ремонта нет, сообщила РИА Новости директор... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:20+0300

2026-08-21T11:20+0300

2026-08-21T11:20+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Место повреждения линии, питающей Запорожскую АЭС, находится на подконтрольной Киеву территории, информации о сроках ремонта нет, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания утром в четверг, задействованы дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. Там уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением. "Повреждение линии находится на правобережной части Днепра на украинской стороне", - сказала Яшина. По ее словам, информации о сроках проведения ремонтно-восстановительных работ у станции нет.

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киев, запорожская аэс, атомная энергетика, атомная отрасль, энергоснабжение, дизель, генератор