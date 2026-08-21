https://1prime.ru/20260821/zabastovka-872577713.html
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии - 21.08.2026, ПРАЙМ
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии
Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:26+0300
2026-08-21T12:26+0300
2026-08-21T12:26+0300
бизнес
норвегия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872577713.jpg?1787304373
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По информации телерадиокомпании, в забастовке примут участие авиадиспетчеры в крупнейшем аэропорту Норвегии - Гардермуэн в Осло, а также во втором по величине аэропорту страны - Флесланд в Бергене.
"Двенадцать авиадиспетчеров объявляют забастовку. Забастовка может привести к задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах и может усилиться в течение выходных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в норвежской ассоциации авиадиспетчеров отрицают, что конфликт связан с оплатой труда: речь идет о проблемах с перерывами, гибкостью в кадровой политике и ограничением деятельности инструкторов.
"Авиадиспетчеры могут сидеть без перерыва от 8 до 16 часов. Это неприемлемо", - приводит NRK слова представителя ассоциации.
норвегия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, норвегия
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии
NRK: забастовка авиадиспетчеров в Норвегии может привести к задержкам рейсов
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По информации телерадиокомпании, в забастовке примут участие авиадиспетчеры в крупнейшем аэропорту Норвегии - Гардермуэн в Осло, а также во втором по величине аэропорту страны - Флесланд в Бергене.
"Двенадцать авиадиспетчеров объявляют забастовку. Забастовка может привести к задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах и может усилиться в течение выходных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в норвежской ассоциации авиадиспетчеров отрицают, что конфликт связан с оплатой труда: речь идет о проблемах с перерывами, гибкостью в кадровой политике и ограничением деятельности инструкторов.
"Авиадиспетчеры могут сидеть без перерыва от 8 до 16 часов. Это неприемлемо", - приводит NRK слова представителя ассоциации.