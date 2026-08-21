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Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии - 21.08.2026, ПРАЙМ
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии
Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T12:26+0300
2026-08-21T12:26+0300
бизнес
норвегия
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. По информации телерадиокомпании, в забастовке примут участие авиадиспетчеры в крупнейшем аэропорту Норвегии - Гардермуэн в Осло, а также во втором по величине аэропорту страны - Флесланд в Бергене. "Двенадцать авиадиспетчеров объявляют забастовку. Забастовка может привести к задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах и ​​может усилиться в течение выходных", - говорится в сообщении. Как отмечается, в норвежской ассоциации авиадиспетчеров отрицают, что конфликт связан с оплатой труда: речь идет о проблемах с перерывами, гибкостью в кадровой политике и ограничением деятельности инструкторов. "Авиадиспетчеры могут сидеть без перерыва от 8 до 16 часов. Это неприемлемо", - приводит NRK слова представителя ассоциации.
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бизнес, норвегия
Бизнес, НОРВЕГИЯ
12:26 21.08.2026
 
Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии

NRK: забастовка авиадиспетчеров в Норвегии может привести к задержкам рейсов

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
По информации телерадиокомпании, в забастовке примут участие авиадиспетчеры в крупнейшем аэропорту Норвегии - Гардермуэн в Осло, а также во втором по величине аэропорту страны - Флесланд в Бергене.
"Двенадцать авиадиспетчеров объявляют забастовку. Забастовка может привести к задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах и ​​может усилиться в течение выходных", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в норвежской ассоциации авиадиспетчеров отрицают, что конфликт связан с оплатой труда: речь идет о проблемах с перерывами, гибкостью в кадровой политике и ограничением деятельности инструкторов.
"Авиадиспетчеры могут сидеть без перерыва от 8 до 16 часов. Это неприемлемо", - приводит NRK слова представителя ассоциации.
 
БизнесНОРВЕГИЯ
 
 
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