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Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии

Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии - 21.08.2026, ПРАЙМ

Забастовка авиадиспетчеров может привести к задержкам рейсов в Норвегии

Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T12:26+0300

2026-08-21T12:26+0300

2026-08-21T12:26+0300

бизнес

норвегия

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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Норвегия может столкнуться с задержками и отменами рейсов в нескольких аэропортах страны из-за забастовки 12 авиадиспетчеров, начавшейся в пятницу, сообщает норвежская телерадиокомпания NRK. По информации телерадиокомпании, в забастовке примут участие авиадиспетчеры в крупнейшем аэропорту Норвегии - Гардермуэн в Осло, а также во втором по величине аэропорту страны - Флесланд в Бергене. "Двенадцать авиадиспетчеров объявляют забастовку. Забастовка может привести к задержкам и отменам рейсов в нескольких аэропортах и ​​может усилиться в течение выходных", - говорится в сообщении. Как отмечается, в норвежской ассоциации авиадиспетчеров отрицают, что конфликт связан с оплатой труда: речь идет о проблемах с перерывами, гибкостью в кадровой политике и ограничением деятельности инструкторов. "Авиадиспетчеры могут сидеть без перерыва от 8 до 16 часов. Это неприемлемо", - приводит NRK слова представителя ассоциации.

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бизнес, норвегия