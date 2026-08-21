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Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения - 21.08.2026, ПРАЙМ

Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, сообщила РИА... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T11:10+0300

2026-08-21T11:10+0300

2026-08-21T11:10+0300

запорожская аэс

электроснабжение

атомная энергетика

дизель

генератор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания утром в четверг, задействованы дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. Там уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением. "Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала Яшина. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, подытожила представитель.

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запорожская аэс, электроснабжение, атомная энергетика, дизель, генератор