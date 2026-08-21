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Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения - 21.08.2026, ПРАЙМ
Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, сообщила РИА... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T11:10+0300
2026-08-21T11:10+0300
запорожская аэс
электроснабжение
атомная энергетика
дизель
генератор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания утром в четверг, задействованы дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. Там уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением. "Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала Яшина. Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, подытожила представитель.
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запорожская аэс, электроснабжение, атомная энергетика, дизель, генератор
Запорожская АЭС, электроснабжение, атомная энергетика, дизель, генератор
11:10 21.08.2026
 
Запорожская АЭС более суток остается без внешнего электроснабжения

Директор Яшина: Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - ПРАЙМ. Запорожская АЭС больше суток остается без внешнего электроснабжения, все параметры безопасности поддерживаются за счет работы дизель-генераторов, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Запорожская АЭС перешла на резервное энергоснабжение в связи с отключением внешней линии питания утром в четверг, задействованы дизель-генераторы, сообщила ранее пресс-служба станции. Там уточнили, что высоковольтная линия 330 киловольт "Ферросплавная-1" была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением.
"Линия внешнего электроснабжения станции остается обесточенной... Станция уже больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации", - сказала Яшина.
Нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, подытожила представитель.
 
Запорожская АЭСэлектроснабжениеатомная энергетикадизельгенератор
 
 
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