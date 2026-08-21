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От сильного сопротивления к важной поддержке - 21.08.2026, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260821/zeltser-872571106.html
От сильного сопротивления к важной поддержке
От сильного сопротивления к важной поддержке - 21.08.2026, ПРАЙМ
От сильного сопротивления к важной поддержке
Индекс Мосбиржи накануне утром в рамках недельного отскока приближался к расчетному сопротивлению 2200 пунктов, на пике было у 2190 пунктов., но на вечерке уже... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T09:40+0300
2026-08-21T09:40+0300
экономика
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мосбиржа
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МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне утром в рамках недельного отскока приближался к расчетному сопротивлению 2200 пунктов, на пике было у 2190 пунктов., но на вечерке уже у 2113 пунктов и с максимума дня бенчмарк слетел на 4%. Очередной срыв на рынке произошел на фоне обострившейся геополитической риторики. Поддержка 2100 пунктов значимая, там трендовая линия опоры, на рынке много эмоций и спекулятивного наплыва, и шанс на пятничную стабилизацию выше важного уровня есть.Сильнее рынка — акции ЮГК, по нулям. Относительно слабого широкого рынка бумаги золотодобытчика демонстрируют устойчивость. Причина — оферта по цене на 6% выше текущей. Ориентир на ближайшие месяцы — к 0,74 рубля при 0,7 рубля на рынке. Сейчас это как защитная история.Слабее рынка — акции МКБ, еще -11%. За два последних дня курс рухнул на 25%, к 11,3 руб. А на пике недели были исторические максимумы и курс выше 14,7 рубля. На самой вершине мы отмечали высокие риски падения с целевыми 11,5 рубля. — отработано предельно точно. После такого обвала вероятен высокий отскок — волатильность там и дальше сохранится экстремальной.Рубль продолжил отбивать большие летние потери — курсы инвалют за вчера упали еще на 2% и вплотную приблизились к поддержкам. Наши ожидания сводились к откату перегретого доллара от 85 к 83, евро из-под 99 виделся к 96, а юань — от 12,7 оценивался к 12,3. Расчеты оправдались. На волатильности может быть и еще немного ниже, но основная идея коррекции себя реализовала. До конца месяца курсы могут уйти в боковик.Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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мнения аналитиков, мкб, югк, мосбиржа, михаил зельцер, рынок, торги, валюта, евро, доллар, юань
Экономика, Мнения аналитиков, МКБ, ЮГК, Мосбиржа, Михаил Зельцер, Рынок, Торги, валюта, евро, доллар, юань
09:40 21.08.2026
 
От сильного сопротивления к важной поддержке

Эксперт Зельцер: рынок у поддержки 2100, шанс на стабилизацию есть, волатильность высока

© Фото : пресс-служба МосбиржиМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© Фото : пресс-служба Мосбиржи
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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне утром в рамках недельного отскока приближался к расчетному сопротивлению 2200 пунктов, на пике было у 2190 пунктов., но на вечерке уже у 2113 пунктов и с максимума дня бенчмарк слетел на 4%. Очередной срыв на рынке произошел на фоне обострившейся геополитической риторики. Поддержка 2100 пунктов значимая, там трендовая линия опоры, на рынке много эмоций и спекулятивного наплыва, и шанс на пятничную стабилизацию выше важного уровня есть.
Сильнее рынка — акции ЮГК, по нулям. Относительно слабого широкого рынка бумаги золотодобытчика демонстрируют устойчивость. Причина — оферта по цене на 6% выше текущей. Ориентир на ближайшие месяцы — к 0,74 рубля при 0,7 рубля на рынке. Сейчас это как защитная история.
Слабее рынка — акции МКБ, еще -11%. За два последних дня курс рухнул на 25%, к 11,3 руб. А на пике недели были исторические максимумы и курс выше 14,7 рубля. На самой вершине мы отмечали высокие риски падения с целевыми 11,5 рубля. — отработано предельно точно. После такого обвала вероятен высокий отскок — волатильность там и дальше сохранится экстремальной.
Рубль продолжил отбивать большие летние потери — курсы инвалют за вчера упали еще на 2% и вплотную приблизились к поддержкам. Наши ожидания сводились к откату перегретого доллара от 85 к 83, евро из-под 99 виделся к 96, а юань — от 12,7 оценивался к 12,3. Расчеты оправдались. На волатильности может быть и еще немного ниже, но основная идея коррекции себя реализовала. До конца месяца курсы могут уйти в боковик.

Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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