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Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать - 21.08.2026, ПРАЙМ
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Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать
Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать - 21.08.2026, ПРАЙМ
Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать
Рынок недвижимости замер в непривычной ситуации: ввод объектов снижается, цены растут, а рыночная ипотека остаётся заградительной. Кому стоит поторопиться с... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T07:07+0300
2026-08-21T07:07+0300
статья
недвижимость
бизнес
домклик
семейная ипотека
ипотека
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рынок недвижимости замер в непривычной ситуации: ввод объектов снижается, цены растут, а рыночная ипотека остаётся заградительной. Кому стоит поторопиться с покупкой жилья до конца года, а кому лучше подождать — разбирался "Прайм".Первичка и вторичкаК лету текущего года рынок жилья окончательно раскололся на три неравных сегмента — и каждый живёт своей жизнью.Прежде всего, усугубилась разница между первичкой и вторичкой. По данным аналитического центра "Движения.ру", средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке во втором квартале 2026 года составила 257 тысяч рублей — рост на 2,9% за квартал. Новостройки в среднем стоят дороже — 354 тысячи рублей за квадратный метр, но темпы роста оказались ниже: +2,4%.Во-вторых, отчетливее выражена разница между столицей и регионами. Москва — главный бенефициар роста цен. Здесь стоимость "квадрата" на первичном рынке взлетела на 8,6% за квартал, достигнув 656,2 тысячи рублей. Это существенное удорожание на фоне общероссийской стагнации.Ввод жилья сокращается: за первое полугодие 2026 года объёмы строительства упали в большинстве регионах. По данным Росстата — на 18%. В Санкт-Петербурге ввод жилья рухнул почти вдвое — на 49,9%, в Подмосковье — на треть. Лишь Москва показала рост — на 9,1%, до 2,8 миллиона квадратных метров."Такая динамика в дальнейшем может привести к дефициту предложения на рынке и, соответственно, к росту цен", — считает руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава уточняет границы раскола:"Свежая вторичка, дома не старше десяти лет, подорожала за год на 27% и стоит уже 189,2 тысячи рублей за квадратный метр — то есть дешевле новостройки всего на процент с небольшим. Советский фонд при этом стоит 115 тысяч и второй месяц не двигается вовсе. Премия новостройки практически исчезла".Рынок топчется на местеЭксперты ожидают умеренного роста цен до конца года, но расслоение по ликвидности сохранится."До конца года жду прибавки около 8–9% по новостройкам и 10–11% по готовому жилью, то есть в реальном выражении рынок топчется на месте", — считает Ходжа Кава. При этом он предупреждает о важном искажении: у застройщиков разница между ценой при полной оплате и в рассрочку доходит до 15–20%, и ЦБ готовит запрет на такое завышение. Пока же часть заявленного роста первички — это стоимость финансовой схемы, а не метра.Экономист не разделяет популярный тезис о буме и дефиците в 2027 году. По его мнению, рыночная ипотека выйдет в лучшем случае на 14–16%, а комфортным рынок считает 10–12%. Дефицита тоже не просматривается: запуски новых проектов за январь–июль выросли на 11%, а непроданными в стройке остаются 83 миллиона квадратных метров."Настоящее оживление спроса — ближе к 2028 году", — прогнозирует он.Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета Елена Алтухова не ждёт серьёзных изменений цен до конца года:"Наличие субсидированной ипотеки и поиск застройщиками новых привлекательных мест для строительства в регионах позволит сохранить существующую динамику востребованности жилой недвижимости".Оснований для роста или падения в ближайшие месяцы финансист не наблюдает.Что будет с ипотечными ставками24 июля 2026 года ЦБ опустил ключевую ставку до 14%, но рыночная ипотека по-прежнему остаётся на уровне 18–19% годовых, а в некоторых банках — ещё выше.Её снижения в район 10%, при которых рыночная ипотека может достичь комфортного уровня, ждут не ранее конца 2027 года. И это оптимистичный прогноз.При этом осенью ожидается корректировка условий главной льготной программы — семейной ипотеки. Вероятны дифференциация ставок по числу детей, сокращение срока субсидирования и новые лимиты. Добавьте к этому февральское правило "одна семья — одна льготная ипотека", и пазл сложится: льгота из бессрочного и делимого права станет срочным и неделимым.По данным "Домклик", с июля 2025-го по июль 2026-го доля льготных программ в выдачах упала с 72 до 57%, а рыночная ипотека взяла 43% и вышла на двухлетний максимум. Этот процесс будет продолжаться.Покупать нельзя подождатьВ этой ситуации вопрос — покупать или обождать — становится актуальным для тех, кто планирует расширение жилья.Покупать сейчас стоит:Как отмечает Ходжа Кава: "Цена фиксируется навсегда, ставка временно. Прогноз ЦБ на 2027 год — средняя ключевая 10,5–12,5%, окно для рефинансирования, скорее всего, откроется. Но платёж должен быть посилен по сегодняшней ставке, а не по той, которую вы себе пообещали".Выждать время стоит:"При ключевой ставке в 14% ипотека остаётся минимум на уровне 18–19% годовых, что обнуляет решение пользоваться подобным инструментом", — заключает Елена Алтухова.
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недвижимость, бизнес, домклик, семейная ипотека, ипотека
Статья, Недвижимость, Бизнес, Домклик, семейная ипотека, ипотека
07:07 21.08.2026
 
Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать

Эксперт Ходжа Кава: спрос на жилье оживится не раньше 2028 года

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рынок недвижимости замер в непривычной ситуации: ввод объектов снижается, цены растут, а рыночная ипотека остаётся заградительной. Кому стоит поторопиться с покупкой жилья до конца года, а кому лучше подождать — разбирался "Прайм".
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Первичка и вторичка

К лету текущего года рынок жилья окончательно раскололся на три неравных сегмента — и каждый живёт своей жизнью.
Прежде всего, усугубилась разница между первичкой и вторичкой. По данным аналитического центра "Движения.ру", средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке во втором квартале 2026 года составила 257 тысяч рублей — рост на 2,9% за квартал. Новостройки в среднем стоят дороже — 354 тысячи рублей за квадратный метр, но темпы роста оказались ниже: +2,4%.
Во-вторых, отчетливее выражена разница между столицей и регионами. Москва — главный бенефициар роста цен. Здесь стоимость "квадрата" на первичном рынке взлетела на 8,6% за квартал, достигнув 656,2 тысячи рублей. Это существенное удорожание на фоне общероссийской стагнации.
Ввод жилья сокращается: за первое полугодие 2026 года объёмы строительства упали в большинстве регионах. По данным Росстата — на 18%. В Санкт-Петербурге ввод жилья рухнул почти вдвое — на 49,9%, в Подмосковье — на треть. Лишь Москва показала рост — на 9,1%, до 2,8 миллиона квадратных метров.
"Такая динамика в дальнейшем может привести к дефициту предложения на рынке и, соответственно, к росту цен", — считает руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.
Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава уточняет границы раскола:
"Свежая вторичка, дома не старше десяти лет, подорожала за год на 27% и стоит уже 189,2 тысячи рублей за квадратный метр — то есть дешевле новостройки всего на процент с небольшим. Советский фонд при этом стоит 115 тысяч и второй месяц не двигается вовсе. Премия новостройки практически исчезла".

Рынок топчется на месте

Эксперты ожидают умеренного роста цен до конца года, но расслоение по ликвидности сохранится.
"До конца года жду прибавки около 8–9% по новостройкам и 10–11% по готовому жилью, то есть в реальном выражении рынок топчется на месте", — считает Ходжа Кава. При этом он предупреждает о важном искажении: у застройщиков разница между ценой при полной оплате и в рассрочку доходит до 15–20%, и ЦБ готовит запрет на такое завышение. Пока же часть заявленного роста первички — это стоимость финансовой схемы, а не метра.
Экономист не разделяет популярный тезис о буме и дефиците в 2027 году. По его мнению, рыночная ипотека выйдет в лучшем случае на 14–16%, а комфортным рынок считает 10–12%. Дефицита тоже не просматривается: запуски новых проектов за январь–июль выросли на 11%, а непроданными в стройке остаются 83 миллиона квадратных метров.
"Настоящее оживление спроса — ближе к 2028 году", — прогнозирует он.
Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета Елена Алтухова не ждёт серьёзных изменений цен до конца года:
"Наличие субсидированной ипотеки и поиск застройщиками новых привлекательных мест для строительства в регионах позволит сохранить существующую динамику востребованности жилой недвижимости".
Оснований для роста или падения в ближайшие месяцы финансист не наблюдает.

Что будет с ипотечными ставками

24 июля 2026 года ЦБ опустил ключевую ставку до 14%, но рыночная ипотека по-прежнему остаётся на уровне 18–19% годовых, а в некоторых банках — ещё выше.
Её снижения в район 10%, при которых рыночная ипотека может достичь комфортного уровня, ждут не ранее конца 2027 года. И это оптимистичный прогноз.
При этом осенью ожидается корректировка условий главной льготной программы — семейной ипотеки. Вероятны дифференциация ставок по числу детей, сокращение срока субсидирования и новые лимиты. Добавьте к этому февральское правило "одна семья — одна льготная ипотека", и пазл сложится: льгота из бессрочного и делимого права станет срочным и неделимым.
Все изменилось. На какой недвижимости сейчас проще заработать
6 августа, 05:05
По данным "Домклик", с июля 2025-го по июль 2026-го доля льготных программ в выдачах упала с 72 до 57%, а рыночная ипотека взяла 43% и вышла на двухлетний максимум. Этот процесс будет продолжаться.

Покупать нельзя подождать

В этой ситуации вопрос — покупать или обождать — становится актуальным для тех, кто планирует расширение жилья.

Покупать сейчас стоит:

  1. 1.
    Семьям с правом на льготную ипотеку. До 1 октября программа работает в прежнем виде. Дедлайн здесь календарный, а не рыночный, и ждать в такой ситуации нечего.
  2. 2.
    Тем, кто покупает для жизни с большим взносом и на короткий срок.
Как отмечает Ходжа Кава: "Цена фиксируется навсегда, ставка временно. Прогноз ЦБ на 2027 год — средняя ключевая 10,5–12,5%, окно для рефинансирования, скорее всего, откроется. Но платёж должен быть посилен по сегодняшней ставке, а не по той, которую вы себе пообещали".

Выждать время стоит:

  1. 1.
    Инвесторам под аренду. Сейчас аренда даёт около 5,5 -6% годовых и доходность снижается, а вклады в крупнейших банках — все еще порядка 13%. Пока этот разрыв не исчезнет, покупка квадратных метров ради дохода проигрывает депозиту чисто арифметически.
  2. 2.
    Тем, кому доступна только рыночная ипотека на максимальный срок с минимальным взносом.
"При ключевой ставке в 14% ипотека остаётся минимум на уровне 18–19% годовых, что обнуляет решение пользоваться подобным инструментом", — заключает Елена Алтухова.
 
СтатьяНедвижимостьБизнесДомкликсемейная ипотекаипотека
 
 
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