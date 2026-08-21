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Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать

Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать - 21.08.2026, ПРАЙМ

Своя квартира в 2026 году: покупать или подождать

Рынок недвижимости замер в непривычной ситуации: ввод объектов снижается, цены растут, а рыночная ипотека остаётся заградительной. Кому стоит поторопиться с... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T07:07+0300

2026-08-21T07:07+0300

2026-08-21T07:07+0300

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Рынок недвижимости замер в непривычной ситуации: ввод объектов снижается, цены растут, а рыночная ипотека остаётся заградительной. Кому стоит поторопиться с покупкой жилья до конца года, а кому лучше подождать — разбирался "Прайм".Первичка и вторичкаК лету текущего года рынок жилья окончательно раскололся на три неравных сегмента — и каждый живёт своей жизнью.Прежде всего, усугубилась разница между первичкой и вторичкой. По данным аналитического центра "Движения.ру", средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке во втором квартале 2026 года составила 257 тысяч рублей — рост на 2,9% за квартал. Новостройки в среднем стоят дороже — 354 тысячи рублей за квадратный метр, но темпы роста оказались ниже: +2,4%.Во-вторых, отчетливее выражена разница между столицей и регионами. Москва — главный бенефициар роста цен. Здесь стоимость "квадрата" на первичном рынке взлетела на 8,6% за квартал, достигнув 656,2 тысячи рублей. Это существенное удорожание на фоне общероссийской стагнации.Ввод жилья сокращается: за первое полугодие 2026 года объёмы строительства упали в большинстве регионах. По данным Росстата — на 18%. В Санкт-Петербурге ввод жилья рухнул почти вдвое — на 49,9%, в Подмосковье — на треть. Лишь Москва показала рост — на 9,1%, до 2,8 миллиона квадратных метров."Такая динамика в дальнейшем может привести к дефициту предложения на рынке и, соответственно, к росту цен", — считает руководитель отдела продаж компании "Практика" Ксения Петрова.Старший преподаватель кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ходжа Кава уточняет границы раскола:"Свежая вторичка, дома не старше десяти лет, подорожала за год на 27% и стоит уже 189,2 тысячи рублей за квадратный метр — то есть дешевле новостройки всего на процент с небольшим. Советский фонд при этом стоит 115 тысяч и второй месяц не двигается вовсе. Премия новостройки практически исчезла".Рынок топчется на местеЭксперты ожидают умеренного роста цен до конца года, но расслоение по ликвидности сохранится."До конца года жду прибавки около 8–9% по новостройкам и 10–11% по готовому жилью, то есть в реальном выражении рынок топчется на месте", — считает Ходжа Кава. При этом он предупреждает о важном искажении: у застройщиков разница между ценой при полной оплате и в рассрочку доходит до 15–20%, и ЦБ готовит запрет на такое завышение. Пока же часть заявленного роста первички — это стоимость финансовой схемы, а не метра.Экономист не разделяет популярный тезис о буме и дефиците в 2027 году. По его мнению, рыночная ипотека выйдет в лучшем случае на 14–16%, а комфортным рынок считает 10–12%. Дефицита тоже не просматривается: запуски новых проектов за январь–июль выросли на 11%, а непроданными в стройке остаются 83 миллиона квадратных метров."Настоящее оживление спроса — ближе к 2028 году", — прогнозирует он.Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета Елена Алтухова не ждёт серьёзных изменений цен до конца года:"Наличие субсидированной ипотеки и поиск застройщиками новых привлекательных мест для строительства в регионах позволит сохранить существующую динамику востребованности жилой недвижимости".Оснований для роста или падения в ближайшие месяцы финансист не наблюдает.Что будет с ипотечными ставками24 июля 2026 года ЦБ опустил ключевую ставку до 14%, но рыночная ипотека по-прежнему остаётся на уровне 18–19% годовых, а в некоторых банках — ещё выше.Её снижения в район 10%, при которых рыночная ипотека может достичь комфортного уровня, ждут не ранее конца 2027 года. И это оптимистичный прогноз.При этом осенью ожидается корректировка условий главной льготной программы — семейной ипотеки. Вероятны дифференциация ставок по числу детей, сокращение срока субсидирования и новые лимиты. Добавьте к этому февральское правило "одна семья — одна льготная ипотека", и пазл сложится: льгота из бессрочного и делимого права станет срочным и неделимым.По данным "Домклик", с июля 2025-го по июль 2026-го доля льготных программ в выдачах упала с 72 до 57%, а рыночная ипотека взяла 43% и вышла на двухлетний максимум. Этот процесс будет продолжаться.Покупать нельзя подождатьВ этой ситуации вопрос — покупать или обождать — становится актуальным для тех, кто планирует расширение жилья.Покупать сейчас стоит:Как отмечает Ходжа Кава: "Цена фиксируется навсегда, ставка временно. Прогноз ЦБ на 2027 год — средняя ключевая 10,5–12,5%, окно для рефинансирования, скорее всего, откроется. Но платёж должен быть посилен по сегодняшней ставке, а не по той, которую вы себе пообещали".Выждать время стоит:"При ключевой ставке в 14% ипотека остаётся минимум на уровне 18–19% годовых, что обнуляет решение пользоваться подобным инструментом", — заключает Елена Алтухова.

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недвижимость, бизнес, домклик, семейная ипотека, ипотека