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С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра

С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра - 21.08.2026, ПРАЙМ

С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра

Белорусский суд взыскал более 162 тысяч белорусских рублей (около 4,5 миллиона российских рублей) с россиянина, который в 2015 году незаконно добыл зубра,... | 21.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-21T15:50+0300

2026-08-21T15:50+0300

2026-08-21T15:50+0300

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МИНСК, 21 авг - ПРАЙМ. Белорусский суд взыскал более 162 тысяч белорусских рублей (около 4,5 миллиона российских рублей) с россиянина, который в 2015 году незаконно добыл зубра, сообщили в прокуратуре Гомельской области. "По иску прокурора Петриковского района с иностранного гражданина, незаконно добывшего зубра, взыскан причиненный ущерб в размере более 162 тысяч рублей. Установлено, что мужчина при проведении охотничьего тура в Национальном парке "Припятский" в ходе загонной охоты в декабре 2015 года незаконно добыл зубра – животное, не указанное в охотничьей путевке", - говорится в сообщении. В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 282 Уголовного кодекса Белоруссии - незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Отмечается, что генпрокуратура Белоруссии в апреле 2017 года в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях направила уголовное дело для дальнейшего расследования в Россию, где в 2020 году уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования. "Поскольку причиненный ущерб мужчина не возместил, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь, прокурор Петриковского района в 2021 году обратился в суд с иском о взыскании в гражданском судопроизводстве в пользу Национального парка "Припятский" более 162 тысяч рублей (с учетом деноминации)", - сообщили в прокуратуре Гомельской области. Там отметили, что ответчик в рамках был надлежащим образом уведомлен судом о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в письменном виде он указал, что не согласен с заявленными требованиями, но на судебное заседание не явился. Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил требования прокурора в полном объеме, с ответчика также взыскано более 8 тысяч белорусских рублей (около 225 тысяч российских рублей) государственной пошлины в доход государства. Решение в законную силу еще не вступило.

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бизнес, общество , белоруссия