https://1prime.ru/20260821/zubr-872588767.html
С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра
С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра - 21.08.2026, ПРАЙМ
С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра
Белорусский суд взыскал более 162 тысяч белорусских рублей (около 4,5 миллиона российских рублей) с россиянина, который в 2015 году незаконно добыл зубра,... | 21.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-21T15:50+0300
2026-08-21T15:50+0300
2026-08-21T15:50+0300
бизнес
общество
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_5d88fc9deb489dcf1863a190b0e7e7c1.jpg
МИНСК, 21 авг - ПРАЙМ. Белорусский суд взыскал более 162 тысяч белорусских рублей (около 4,5 миллиона российских рублей) с россиянина, который в 2015 году незаконно добыл зубра, сообщили в прокуратуре Гомельской области. "По иску прокурора Петриковского района с иностранного гражданина, незаконно добывшего зубра, взыскан причиненный ущерб в размере более 162 тысяч рублей. Установлено, что мужчина при проведении охотничьего тура в Национальном парке "Припятский" в ходе загонной охоты в декабре 2015 года незаконно добыл зубра – животное, не указанное в охотничьей путевке", - говорится в сообщении. В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 282 Уголовного кодекса Белоруссии - незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере. Отмечается, что генпрокуратура Белоруссии в апреле 2017 года в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях направила уголовное дело для дальнейшего расследования в Россию, где в 2020 году уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования. "Поскольку причиненный ущерб мужчина не возместил, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь, прокурор Петриковского района в 2021 году обратился в суд с иском о взыскании в гражданском судопроизводстве в пользу Национального парка "Припятский" более 162 тысяч рублей (с учетом деноминации)", - сообщили в прокуратуре Гомельской области. Там отметили, что ответчик в рамках был надлежащим образом уведомлен судом о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в письменном виде он указал, что не согласен с заявленными требованиями, но на судебное заседание не явился. Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил требования прокурора в полном объеме, с ответчика также взыскано более 8 тысяч белорусских рублей (около 225 тысяч российских рублей) государственной пошлины в доход государства. Решение в законную силу еще не вступило.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859914224_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_08c2b7865e15cefe9cf91d6431d67fe5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , белоруссия
Бизнес, Общество , БЕЛОРУССИЯ
С россиянина взыскали более 4,5 миллиона рублей за незаконную добычу зубра
Суд в Белоруссии взыскал более 4,5 миллиона рублей с россиянина за незаконную добычу зубра
МИНСК, 21 авг - ПРАЙМ. Белорусский суд взыскал более 162 тысяч белорусских рублей (около 4,5 миллиона российских рублей) с россиянина, который в 2015 году незаконно добыл зубра, сообщили в прокуратуре Гомельской области.
"По иску прокурора Петриковского района с иностранного гражданина, незаконно добывшего зубра, взыскан причиненный ущерб в размере более 162 тысяч рублей. Установлено, что мужчина при проведении охотничьего тура в Национальном парке "Припятский" в ходе загонной охоты в декабре 2015 года незаконно добыл зубра – животное, не указанное в охотничьей путевке", - говорится в сообщении.
В отношении охотника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 282 Уголовного кодекса Белоруссии
- незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере.
Отмечается, что генпрокуратура Белоруссии в апреле 2017 года в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях направила уголовное дело для дальнейшего расследования в Россию, где в 2020 году уголовное преследование в отношении обвиняемого было прекращено в связи с истечением сроков уголовного преследования.
"Поскольку причиненный ущерб мужчина не возместил, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь, прокурор Петриковского района в 2021 году обратился в суд с иском о взыскании в гражданском судопроизводстве в пользу Национального парка "Припятский" более 162 тысяч рублей (с учетом деноминации)", - сообщили в прокуратуре Гомельской области.
Там отметили, что ответчик в рамках был надлежащим образом уведомлен судом о времени и месте рассмотрения гражданского дела, в письменном виде он указал, что не согласен с заявленными требованиями, но на судебное заседание не явился.
Суд, исследовав представленные доказательства, удовлетворил требования прокурора в полном объеме, с ответчика также взыскано более 8 тысяч белорусских рублей (около 225 тысяч российских рублей) государственной пошлины в доход государства. Решение в законную силу еще не вступило.