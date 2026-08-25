https://1prime.ru/20260825/aeroekspress-872673074.html
"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли
"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли
"Аэроэкспресс" с 1 сентября 2026 года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщили... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T20:01+0300
2026-08-25T20:01+0300
2026-08-25T20:55+0300
бизнес
москва
аэроэкспресс
аэропорт домодедово
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872673074.jpg?1787680515
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 1 сентября 2026 года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщили РИА Новости в компании.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения."С 1 сентября 2026 года "Аэроэкспресс" начнет принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями", - сообщили в компании.Там отметили, что другие девять способов оплаты проезда сохранятся: банковская карта, транспортная карта "Тройка" с электронным кошельком, Система быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, "Яндекс Пэй", Gazprom Pay, биометрия на турникетах в аэропортах и наличные."Пассажиры также смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании", - добавили в "Аэроэкспрессе".Ранее о планах в ближайшее время открыть возможность покупки билетов за цифровые рубли рассказывали РИА Новости представители Red Wings, S7 и Smartavia, а также железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ ), поезда которого курсируют в Крым и между городами материковой части России."Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, москва, аэроэкспресс, аэропорт домодедово, аэропорт шереметьево
Бизнес, МОСКВА, Аэроэкспресс, аэропорт Домодедово, аэропорт Шереметьево
"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли
"Аэроэкспресс" с сентября запустит продажу билетов на поезда и автобусы за цифровые рубли
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 1 сентября 2026 года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщили РИА Новости в компании.
Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения.
"С 1 сентября 2026 года "Аэроэкспресс
" начнет принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями", - сообщили в компании.
Там отметили, что другие девять способов оплаты проезда сохранятся: банковская карта, транспортная карта "Тройка" с электронным кошельком, Система быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, "Яндекс Пэй", Gazprom Pay, биометрия на турникетах в аэропортах и наличные.
"Пассажиры также смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании", - добавили в "Аэроэкспрессе".
Ранее о планах в ближайшее время открыть возможность покупки билетов за цифровые рубли рассказывали РИА Новости представители Red Wings
, S7
и Smartavia, а также железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс
" (ГСЭ ), поезда которого курсируют в Крым
и между городами материковой части России.
"Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой
и аэропортами "Домодедово
" и "Шереметьево
". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.