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"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли

"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Аэроэкспресс" запустит продажу билетов за цифровые рубли

"Аэроэкспресс" с 1 сентября 2026 года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщили... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T20:01+0300

2026-08-25T20:01+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 1 сентября 2026 года запустит опцию покупки за цифровые рубли билетов на поезда и автобусы, курсирующие между Москвой и аэропортами, сообщили РИА Новости в компании.Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты в соотношении один к одному. Все системно значимые банки России готовы к его широкому внедрению с 1 сентября, сообщала в интервью РИА Новости директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки через их приложения."С 1 сентября 2026 года "Аэроэкспресс" начнет принимать оплату за билеты на поезда и экспресс-автобусы цифровыми рублями", - сообщили в компании.Там отметили, что другие девять способов оплаты проезда сохранятся: банковская карта, транспортная карта "Тройка" с электронным кошельком, Система быстрых платежей, SberPay, Mir Pay, "Яндекс Пэй", Gazprom Pay, биометрия на турникетах в аэропортах и наличные."Пассажиры также смогут оплатить цифровыми рублями услуги хранения и упаковки багажа в терминалах компании", - добавили в "Аэроэкспрессе".Ранее о планах в ближайшее время открыть возможность покупки билетов за цифровые рубли рассказывали РИА Новости представители Red Wings, S7 и Smartavia, а также железнодорожного перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ ), поезда которого курсируют в Крым и между городами материковой части России."Аэроэкспресс" перевозит пассажиров на поездах и автобусах между Москвой и аэропортами "Домодедово" и "Шереметьево". Компания эксплуатирует 11 двухэтажных поездов и семь одноэтажных составов.

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