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Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24 - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24
Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24 - 25.08.2026, ПРАЙМ
Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24
Число госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе в больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести выросло с 19 до 24, | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T19:02+0300
2026-08-25T19:02+0300
происшествия
россия
пожар
общество
амурский гхк
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Число госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе в больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести выросло с 19 до 24, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее во вторник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что госпитализированы 19 человек, шесть из них - в тяжелом состоянии. "Двадцать четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.
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россия, пожар, общество , амурский гхк
Происшествия, РОССИЯ, пожар, Общество , Амурский ГХК
19:02 25.08.2026
 
Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24

Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК возросло до 24 человек

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Число госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе в больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести выросло с 19 до 24, сообщили в пресс-службе предприятия.
Ранее во вторник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что госпитализированы 19 человек, шесть из них - в тяжелом состоянии.
"Двадцать четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.
 
ПроисшествияРОССИЯпожарОбществоАмурский ГХК
 
 
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