https://1prime.ru/20260825/agkhk-872669790.html

Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24

Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24 - 25.08.2026, ПРАЙМ

Число госпитализированных после пожара на Амурском ГХК выросло до 24

Число госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе в больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести выросло с 19 до 24, | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T19:02+0300

2026-08-25T19:02+0300

2026-08-25T19:02+0300

происшествия

россия

пожар

общество

амурский гхк

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859667176_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_d0fbce6dc52f5fb8be4f1eb552945846.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 авг - ПРАЙМ. Число госпитализированных после пожара на Амурском газохимическом комплексе в больницы города Свободный с травмами различной степени тяжести выросло с 19 до 24, сообщили в пресс-службе предприятия. Ранее во вторник помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил РИА Новости, что госпитализированы 19 человек, шесть из них - в тяжелом состоянии. "Двадцать четыре человека госпитализированы в медицинские учреждения города Свободный с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Амурский ГХК во вторник сообщил, что на территории площадки строительства предприятия произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. В пресс-службе предприятия РИА Новости уточнили, что возгорание локализовано.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пожар, общество , амурский гхк