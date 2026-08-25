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Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket

Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket - 25.08.2026, ПРАЙМ

Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket

Фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через казахскую цифровую платформу Agromarket, общая сумма заключенных дехканами контрактов уже... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T09:28+0300

2026-08-25T09:28+0300

2026-08-25T09:28+0300

мировая экономика

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ДУШАНБЕ, 25 авг - ПРАЙМ. Фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через казахскую цифровую платформу Agromarket, общая сумма заключенных дехканами контрактов уже превысила 1 миллион долларов, сообщает таджикское информационное агентство "Азия-плюс". Отмечается, что платформа позволяет фермерам находить покупателей и заключать сделки онлайн. "На платформе уже заключены первые договоры. Дехканское хозяйство "Камол-Ходжи" договорилось с казахстанским онлайн-супермаркетом Arbuz.kz о поставках свежего винограда", — говорится в сообщении. Также через Agromarket заключен договор с казахским оптовым рынком "Шарын" на поставку сельскохозяйственной продукции. Общая сумма первых контрактов уже превысила 1 миллион долларов. В настоящее время к платформе присоединились фермеры из Казахстана и Таджикистана. В дальнейшем планируется подключение фермеров из Узбекистана, Киргизии и других стран.

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мировая экономика, таджикистан, казахстан, узбекистан