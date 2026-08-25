https://1prime.ru/20260825/agromarket-872644442.html
Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket
Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket - 25.08.2026, ПРАЙМ
Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket
Фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через казахскую цифровую платформу Agromarket, общая сумма заключенных дехканами контрактов уже... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T09:28+0300
2026-08-25T09:28+0300
2026-08-25T09:28+0300
мировая экономика
таджикистан
казахстан
узбекистан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872644442.jpg?1787639302
ДУШАНБЕ, 25 авг - ПРАЙМ. Фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через казахскую цифровую платформу Agromarket, общая сумма заключенных дехканами контрактов уже превысила 1 миллион долларов, сообщает таджикское информационное агентство "Азия-плюс".
Отмечается, что платформа позволяет фермерам находить покупателей и заключать сделки онлайн.
"На платформе уже заключены первые договоры. Дехканское хозяйство "Камол-Ходжи" договорилось с казахстанским онлайн-супермаркетом Arbuz.kz о поставках свежего винограда", — говорится в сообщении.
Также через Agromarket заключен договор с казахским оптовым рынком "Шарын" на поставку сельскохозяйственной продукции. Общая сумма первых контрактов уже превысила 1 миллион долларов.
В настоящее время к платформе присоединились фермеры из Казахстана и Таджикистана. В дальнейшем планируется подключение фермеров из Узбекистана, Киргизии и других стран.
таджикистан
казахстан
узбекистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, таджикистан, казахстан, узбекистан
Мировая экономика, ТАДЖИКИСТАН, КАЗАХСТАН, УЗБЕКИСТАН
Фермеры из Таджикистана начали продавать свою продукцию через Agromarket
"Азия-плюс": фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через Agromarket
ДУШАНБЕ, 25 авг - ПРАЙМ. Фермеры из Таджикистана начали реализовывать свою продукцию через казахскую цифровую платформу Agromarket, общая сумма заключенных дехканами контрактов уже превысила 1 миллион долларов, сообщает таджикское информационное агентство "Азия-плюс".
Отмечается, что платформа позволяет фермерам находить покупателей и заключать сделки онлайн.
"На платформе уже заключены первые договоры. Дехканское хозяйство "Камол-Ходжи" договорилось с казахстанским онлайн-супермаркетом Arbuz.kz о поставках свежего винограда", — говорится в сообщении.
Также через Agromarket заключен договор с казахским оптовым рынком "Шарын" на поставку сельскохозяйственной продукции. Общая сумма первых контрактов уже превысила 1 миллион долларов.
В настоящее время к платформе присоединились фермеры из Казахстана и Таджикистана. В дальнейшем планируется подключение фермеров из Узбекистана, Киргизии и других стран.