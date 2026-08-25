https://1prime.ru/20260825/amurskiy-872648634.html
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется - 25.08.2026, ПРАЙМ
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется
Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:36+0300
2026-08-25T11:36+0300
2026-08-25T11:36+0300
россия
общество
пожар
амурский гхк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865996045_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_d5ad479c818554e8a4c2e2bd72de0859.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию", - сказал собеседник агентства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865996045_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_e39e2866dc4a47e1a578357b1f24ca68.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , пожар, амурский гхк
РОССИЯ, Общество , пожар, Амурский ГХК
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется
Возгорание на стройплощадке АГХК локализовано, пострадавшие есть, их число устанавливается
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано.
"Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию", - сказал собеседник агентства.