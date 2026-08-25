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На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется - 25.08.2026, ПРАЙМ
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На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется - 25.08.2026, ПРАЙМ
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется
Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:36+0300
2026-08-25T11:36+0300
россия
общество
пожар
амурский гхк
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию", - сказал собеседник агентства.
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россия, общество , пожар, амурский гхк
РОССИЯ, Общество , пожар, Амурский ГХК
11:36 25.08.2026
 
На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется

Возгорание на стройплощадке АГХК локализовано, пострадавшие есть, их число устанавливается

© РИА Новости . Андрей Попов | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Андрей Попов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано.
"Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию", - сказал собеседник агентства.
 
РОССИЯОбществопожарАмурский ГХК
 
 
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