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На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется

На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется - 25.08.2026, ПРАЙМ

На пожаре на Амурском ГХК есть пострадавшие, число уточняется

Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:36+0300

2026-08-25T11:36+0300

2026-08-25T11:36+0300

россия

общество

пожар

амурский гхк

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пострадавшие есть на пожаре на Амурском газохимическом комплексе, их число уточняется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Идет остановка оборудования, находящегося в пусконаладочных работах. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет, масштаб повреждений и обстоятельства происшествия устанавливаются. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "Пострадавшие есть, но сколько – уточняется, проверяем информацию", - сказал собеседник агентства.

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россия, общество , пожар, амурский гхк