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При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек - 25.08.2026, ПРАЙМ

При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек

Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:37+0300

2026-08-25T11:37+0300

2026-08-25T11:37+0300

россия

амурский гхк

пожар

общество

пострадавшие

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, амурский гхк, пожар, общество , пострадавшие