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При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек - 25.08.2026, ПРАЙМ
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При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек - 25.08.2026, ПРАЙМ
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек
Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:37+0300
2026-08-25T11:37+0300
россия
амурский гхк
пожар
общество
пострадавшие
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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россия, амурский гхк, пожар, общество , пострадавшие
РОССИЯ, Амурский ГХК, пожар, Общество , пострадавшие
11:37 25.08.2026
 
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек

Пять человек госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПожарный работает на месте происшествия
Пожарный работает на месте происшествия - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано.
"В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯАмурский ГХКпожарОбществопострадавшие
 
 
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