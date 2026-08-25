https://1prime.ru/20260825/amurskiy-872648768.html
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек - 25.08.2026, ПРАЙМ
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек
Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:37+0300
2026-08-25T11:37+0300
2026-08-25T11:37+0300
россия
амурский гхк
пожар
общество
пострадавшие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_c460b8be76dbb3694385ebed6c65e173.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861540610_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_6453ab5423217bc831eaa50fc1d45a05.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, амурский гхк, пожар, общество , пострадавшие
РОССИЯ, Амурский ГХК, пожар, Общество , пострадавшие
При пожаре на Амурском газохимическом комплексе пострадали пять человек
Пять человек госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе
ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – ПРАЙМ. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы после пожара на Амурском газохимическом комплексе, сообщает предприятие.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нети. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано.
"В больницы города Свободный с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.