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Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет

Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет - 25.08.2026, ПРАЙМ

Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет

Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщило... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T12:07+0300

2026-08-25T12:07+0300

2026-08-25T12:07+0300

россия

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщило предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов", - говорится в сообщении.

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россия, общество , амурский гхк