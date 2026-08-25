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Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет
Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет - 25.08.2026, ПРАЙМ
Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет
Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщило... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:07+0300
2026-08-25T12:07+0300
2026-08-25T12:07+0300
россия
общество
амурский гхк
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщило предприятие. Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано. "Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов", - говорится в сообщении.
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россия, общество , амурский гхк
РОССИЯ, Общество , Амурский ГХК
Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском ГХК нет
Рисков распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Рисков дальнейшего распространения огня на Амурском газохимическом комплексе нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов, сообщило предприятие.
Ранее в пресс-службе предприятия сообщили, что на территории площадки строительства АГХК произошло возгорание. Угрозы для жителей прилегающих территорий нет. Пять человек, в том числе сотрудники организаций-подрядчиков, госпитализированы. В пресс-службе предприятия РИА Новости сообщили, что возгорание локализовано.
"Рисков дальнейшего распространения огня нет, ведется контролируемое выгорание остатков технологических газов", - говорится в сообщении.