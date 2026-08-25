https://1prime.ru/20260825/analitika-872659107.html

Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене

Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене - 25.08.2026, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене

Статус России как одной из крупнейших экономик мира обеспечивает ей переговорные преимущества на глобальной арене, а также учитывается при расчете квот в... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:47+0300

2026-08-25T14:47+0300

2026-08-25T14:47+0300

россия

китай

сша

индия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872659107.jpg?1787658455

МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус России как одной из крупнейших экономик мира обеспечивает ей переговорные преимущества на глобальной арене, а также учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах, пояснил РИА Новости аналитик компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Статус одной из крупнейших экономик мира обеспечивает главным образом переговорные преимущества и учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах. Вместе с тем условия доступа к капиталу и параметры внешнеэкономической деятельности определяются номинальными показателями и институциональными факторами, вследствие чего конвертация позиции по ППС в прямые экономические выгоды остается ограниченной", - комментирует эксперт. На данный момент ключевой задачей является удержание достигнутой позиции, рассуждает он. Отрыв от Японии составляет около 4%, а Индонезия, находящаяся на седьмом месте по этому показателю, при сохранении сложившейся разницы в темпах роста способна сократить отставание к первой половине 2030-х годов, полагает эксперт.

китай

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сша, индия