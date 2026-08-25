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Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене
Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене - 25.08.2026, ПРАЙМ
Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене
Статус России как одной из крупнейших экономик мира обеспечивает ей переговорные преимущества на глобальной арене, а также учитывается при расчете квот в... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:47+0300
2026-08-25T14:47+0300
россия
китай
сша
индия
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус России как одной из крупнейших экономик мира обеспечивает ей переговорные преимущества на глобальной арене, а также учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах, пояснил РИА Новости аналитик компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия. "Статус одной из крупнейших экономик мира обеспечивает главным образом переговорные преимущества и учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах. Вместе с тем условия доступа к капиталу и параметры внешнеэкономической деятельности определяются номинальными показателями и институциональными факторами, вследствие чего конвертация позиции по ППС в прямые экономические выгоды остается ограниченной", - комментирует эксперт. На данный момент ключевой задачей является удержание достигнутой позиции, рассуждает он. Отрыв от Японии составляет около 4%, а Индонезия, находящаяся на седьмом месте по этому показателю, при сохранении сложившейся разницы в темпах роста способна сократить отставание к первой половине 2030-х годов, полагает эксперт.
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россия, китай, сша, индия
РОССИЯ, КИТАЙ, США, ИНДИЯ
14:47 25.08.2026
 
Аналитик рассказал о преимуществах России на глобальной арене

Аналитик Зиновьев: статус России дает ей переговорные преимущества на глобальной арене

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Статус России как одной из крупнейших экономик мира обеспечивает ей переговорные преимущества на глобальной арене, а также учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах, пояснил РИА Новости аналитик компании "Цифра брокер" Егор Зиновьев.
Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира - ВВП страны при этом впервые превысил 7 триллионов долларов по паритету покупательной способности (ППС), следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости. В тройку мировых лидеров по этому показателю входят Китай, США и Индия.
"Статус одной из крупнейших экономик мира обеспечивает главным образом переговорные преимущества и учитывается при расчете квот в международных финансовых институтах. Вместе с тем условия доступа к капиталу и параметры внешнеэкономической деятельности определяются номинальными показателями и институциональными факторами, вследствие чего конвертация позиции по ППС в прямые экономические выгоды остается ограниченной", - комментирует эксперт.
На данный момент ключевой задачей является удержание достигнутой позиции, рассуждает он. Отрыв от Японии составляет около 4%, а Индонезия, находящаяся на седьмом месте по этому показателю, при сохранении сложившейся разницы в темпах роста способна сократить отставание к первой половине 2030-х годов, полагает эксперт.
 
РОССИЯКИТАЙСШАИНДИЯ
 
 
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