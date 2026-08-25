https://1prime.ru/20260825/apple-872665858.html

Apple представила новый чип для повышения производительности ИИ

Apple представила новый чип для повышения производительности ИИ - 25.08.2026, ПРАЙМ

Apple представила новый чип для повышения производительности ИИ

Американская корпорация Apple представила новый чип M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio, призванные обеспечить значительный рост... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

2026-08-25T17:21+0300

технологии

apple

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ВАШИНГТОН, 25 авг - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple представила новый чип M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio, призванные обеспечить значительный рост производительности и возможностей ИИ, говорится в пресс-релизе компании. "Сегодня Apple впервые представила M6 в новом Mac mini и M5 Ultra в новом Mac Studio, обеспечивающие выдающийся скачок в производительности и возможностях ИИ", - говорится в пресс-релизе. В компании описывают M6 как "первый передовой чип, созданный по 2-нанометровому техпроцессу", который призван повысить производительность вычислительных блоков. "M6 разработан для рабочих процессов обычных пользователей, студентов, разработчиков, энтузиастов ИИ и предприятий", - отмечается в сообщении. M5 Ultra, в свою очередь, описывается как "самый мощный чип Apple за всю историю" и предназначен для профессионалов, которым необходимо ускорить выполнение задач, требующих максимальной производительности. Он способен выполнять сложный 3D-рендеринг, обрабатывать визуальные эффекты и проводить научный анализ.

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технологии, apple