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"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай - 25.08.2026, ПРАЙМ
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"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай
"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай
Авиакомпания "Уральские авиалинии" запросила допуск на выполнение 14 рейсов в неделю в ОАЭ по маршруту Москва - Дубай в будущем зимнем расписании, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T11:38+0300
2026-08-25T11:38+0300
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дубай
оаэ
аэрофлот
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utair
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запросила допуск на выполнение 14 рейсов в неделю в ОАЭ по маршруту Москва - Дубай в будущем зимнем расписании, следует из материалов Росавиации, которые изучило РИА Новости. "Допуск перевозчиков к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов… Воздушная линия "Москва - Дубай", перевозчик "Уральские авиалинии", частота полетов 14 раз в неделю по Административному разрешению авиационных властей ОАЭ на сезон расписания "Зима-2026/2027", - говорится в материалах. Допуски на рейсы из Москвы в Дубай на данный момент имеют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", при этом "Аэрофлот" может выполнять их до 35 раз в неделю, а "Россия" - до 21 раза, указано в материалах. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации вооруженного конфликта, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби, о планах запуска рейсов сообщила и Utair.
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бизнес, россия, москва, дубай, оаэ, аэрофлот, уральские авиалинии, utair
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Дубай, ОАЭ, Аэрофлот, Уральские авиалинии, Utair
11:38 25.08.2026
 
"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай

"Уральские авиалинии" запросили допуск на 14 рейсов в неделю из Москвы в Дубай

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запросила допуск на выполнение 14 рейсов в неделю в ОАЭ по маршруту Москва - Дубай в будущем зимнем расписании, следует из материалов Росавиации, которые изучило РИА Новости.
"Допуск перевозчиков к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов… Воздушная линия "Москва - Дубай", перевозчик "Уральские авиалинии", частота полетов 14 раз в неделю по Административному разрешению авиационных властей ОАЭ на сезон расписания "Зима-2026/2027", - говорится в материалах.
Допуски на рейсы из Москвы в Дубай на данный момент имеют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", при этом "Аэрофлот" может выполнять их до 35 раз в неделю, а "Россия" - до 21 раза, указано в материалах.
Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации вооруженного конфликта, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби, о планах запуска рейсов сообщила и Utair.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДубайОАЭАэрофлотУральские авиалинииUtair
 
 
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