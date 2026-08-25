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"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай

"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Уральские авиалинии" запросили допуск на рейсы из Москвы в Дубай

Авиакомпания "Уральские авиалинии" запросила допуск на выполнение 14 рейсов в неделю в ОАЭ по маршруту Москва - Дубай в будущем зимнем расписании, следует из... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T11:38+0300

2026-08-25T11:38+0300

2026-08-25T11:38+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Уральские авиалинии" запросила допуск на выполнение 14 рейсов в неделю в ОАЭ по маршруту Москва - Дубай в будущем зимнем расписании, следует из материалов Росавиации, которые изучило РИА Новости. "Допуск перевозчиков к выполнению регулярных международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов… Воздушная линия "Москва - Дубай", перевозчик "Уральские авиалинии", частота полетов 14 раз в неделю по Административному разрешению авиационных властей ОАЭ на сезон расписания "Зима-2026/2027", - говорится в материалах. Допуски на рейсы из Москвы в Дубай на данный момент имеют авиакомпании "Аэрофлот" и "Россия", при этом "Аэрофлот" может выполнять их до 35 раз в неделю, а "Россия" - до 21 раза, указано в материалах. Российские авиавласти в начале марта ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока из-за эскалации вооруженного конфликта, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений "Аэрофлот" сообщил о возобновлении полетов между Москвой и Дубаем с 1 июня. Позднее "Аэрофлот" и "Победа" объявили о возобновлении полетов в Абу-Даби, о планах запуска рейсов сообщила и Utair.

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