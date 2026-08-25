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"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб

"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб

Представитель АО "Автодом" на заседании арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T17:36+0300

2026-08-25T17:36+0300

2026-08-25T17:36+0300

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Представитель АО "Автодом" на заседании арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Ходатайство, против удовлетворения которого возражали ответчики, оставлено пока открытым, как и ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу. Суд объявил перерыв в предварительных слушаниях до 8 сентября. Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд 22 июня, более подробно основания заявленных требований не раскрывались. Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GMBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк". Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс, сообщает ее сайт. Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.

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