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"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб
"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб
Представитель АО "Автодом" на заседании арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T17:36+0300
2026-08-25T17:36+0300
2026-08-25T17:36+0300
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Представитель АО "Автодом" на заседании арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство, против удовлетворения которого возражали ответчики, оставлено пока открытым, как и ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу. Суд объявил перерыв в предварительных слушаниях до 8 сентября.
Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд 22 июня, более подробно основания заявленных требований не раскрывались.
Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GMBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк".
Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс, сообщает ее сайт.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Мюнхен, BMW, "Автодом", Rolls-Royce, BMW X5
"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб
"Автодом" просит рассмотреть в закрытом режиме иск к BMW на 25 млрд руб
МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Представитель АО "Автодом" на заседании арбитражного суда Москвы заявил ходатайство о рассмотрении в закрытом режиме иска этого крупного автомобильного дилера к структурам немецкого автоконцерна BMW на сумму 25 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ходатайство, против удовлетворения которого возражали ответчики, оставлено пока открытым, как и ходатайство ответчиков о прекращении производства по делу. Суд объявил перерыв в предварительных слушаниях до 8 сентября.
Этот иск "о солидарном взыскании убытков" поступил в суд 22 июня, более подробно основания заявленных требований не раскрывались.
Ответчиками в исковом заявлении указаны немецкие Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft и BMW Fahrzeugtechnik GmbH, австрийская BMW Osterreich Holding GMBH и российские ООО "БМВ Русланд Трейдинг" и "БМВ Банк".
Группа компаний "Автодом" - один из крупнейших в России автомобильных холдингов, который специализируется на продажах и сервисном обслуживании автомобилей классов премиум и люкс, сообщает ее сайт.
Автоконцерн BMW специализируется на производстве автомобилей марок BMW, Mini и Rolls-Royce, мотоциклов, а также двигателей. Штаб-квартира компании находится в Мюнхене. Штат компании по итогам прошлого года составлял 154 450 человек.