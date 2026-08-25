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СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии

СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии - 25.08.2026, ПРАЙМ

СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии

Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T10:13+0300

2026-08-25T10:13+0300

2026-08-25T10:13+0300

бизнес

промышленность

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей, сообщает газета Financial Times. "В Германии набирает обороты переход от автомобильного бизнеса к секторам с более высокими перспективами роста, поставщики изучают такие области, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность", - говорится в публикации. Издание пишет, что изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда был синонимом успехов страны в данной отрасли. Как отмечает газета со ссылкой на ассоциацию немецкой автомобильной промышленности (VDA), к 2035 году немецкий автопром потеряет еще около 125 тысяч рабочих мест. По данным газеты, опрос консалтинговой компании FTI-Andersch показал, что три из четырех поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильной отрасли. Как сообщает Financial Times, крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих Bosch объявил о сокращении 22 тысяч рабочих мест, а также о расширении в сферу робототехники. Кроме того, базирующаяся в Баварии компания Sembach, выпускавшая около 600 миллионов мелких керамических деталей в год, по данным газеты, теперь производит лишь 400 миллионов и к 2033 году намерена сократить долю автомобильной выручки с 80% до 40%, сосредоточившись на комплектующих для кардиостимуляторов и эндоскопии. Ранее компания Volkswagen анонсировала сокращение численности персонала на предприятиях компании в ФРГ на 19 тысяч человек к концу 2026 года. Также сокращение штатов проводят автоконцерн Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.

германия

европа

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бизнес, промышленность, германия, европа, бавария, financial times, bosch, volkswagen