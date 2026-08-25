Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/avtoproizvoditeli-872645161.html
СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии
СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии - 25.08.2026, ПРАЙМ
СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии
Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T10:13+0300
2026-08-25T10:13+0300
бизнес
промышленность
германия
европа
бавария
financial times
bosch
volkswagen
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872645161.jpg?1787642018
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей, сообщает газета Financial Times. "В Германии набирает обороты переход от автомобильного бизнеса к секторам с более высокими перспективами роста, поставщики изучают такие области, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность", - говорится в публикации. Издание пишет, что изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда был синонимом успехов страны в данной отрасли. Как отмечает газета со ссылкой на ассоциацию немецкой автомобильной промышленности (VDA), к 2035 году немецкий автопром потеряет еще около 125 тысяч рабочих мест. По данным газеты, опрос консалтинговой компании FTI-Andersch показал, что три из четырех поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильной отрасли. Как сообщает Financial Times, крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих Bosch объявил о сокращении 22 тысяч рабочих мест, а также о расширении в сферу робототехники. Кроме того, базирующаяся в Баварии компания Sembach, выпускавшая около 600 миллионов мелких керамических деталей в год, по данным газеты, теперь производит лишь 400 миллионов и к 2033 году намерена сократить долю автомобильной выручки с 80% до 40%, сосредоточившись на комплектующих для кардиостимуляторов и эндоскопии. Ранее компания Volkswagen анонсировала сокращение численности персонала на предприятиях компании в ФРГ на 19 тысяч человек к концу 2026 года. Также сокращение штатов проводят автоконцерн Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
германия
европа
бавария
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, германия, европа, бавария, financial times, bosch, volkswagen
Бизнес, Промышленность, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Бавария, Financial Times, Bosch, Volkswagen
10:13 25.08.2026
 
СМИ: немецкие автопроизводители переориентируются на медицинские технологии

FT: немецкие производители автозапчастей переориентируются на медицинские технологии

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей, сообщает газета Financial Times.
"В Германии набирает обороты переход от автомобильного бизнеса к секторам с более высокими перспективами роста, поставщики изучают такие области, как медицинские технологии, робототехника и оборонная промышленность", - говорится в публикации.
Издание пишет, что изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда был синонимом успехов страны в данной отрасли.
Как отмечает газета со ссылкой на ассоциацию немецкой автомобильной промышленности (VDA), к 2035 году немецкий автопром потеряет еще около 125 тысяч рабочих мест. По данным газеты, опрос консалтинговой компании FTI-Andersch показал, что три из четырех поставщиков уже ищут заказы за пределами автомобильной отрасли.
Как сообщает Financial Times, крупнейший в мире поставщик автомобильных комплектующих Bosch объявил о сокращении 22 тысяч рабочих мест, а также о расширении в сферу робототехники. Кроме того, базирующаяся в Баварии компания Sembach, выпускавшая около 600 миллионов мелких керамических деталей в год, по данным газеты, теперь производит лишь 400 миллионов и к 2033 году намерена сократить долю автомобильной выручки с 80% до 40%, сосредоточившись на комплектующих для кардиостимуляторов и эндоскопии.
Ранее компания Volkswagen анонсировала сокращение численности персонала на предприятиях компании в ФРГ на 19 тысяч человек к концу 2026 года. Также сокращение штатов проводят автоконцерн Mercedes-Benz и поставщики автокомплектующих Bosch, Aumovio, ZF Friedrichshafen и Mahle.
 
БизнесПромышленностьГЕРМАНИЯЕВРОПАБаварияFinancial TimesBoschVolkswagen
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала