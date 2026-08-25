https://1prime.ru/20260825/bank-872674718.html

Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета

Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета - 25.08.2026, ПРАЙМ

Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета

Украинский государственный "Сенс банк" на фоне скандала с отмыванием денег, в котором фигурируют его представители, заявил об обновлении состава наблюдательного | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T21:32+0300

2026-08-25T21:32+0300

2026-08-25T21:32+0300

банки

финансы

украина

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872674718.jpg?1787682723

МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украинский государственный "Сенс банк" на фоне скандала с отмыванием денег, в котором фигурируют его представители, заявил об обновлении состава наблюдательного совета. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что суд на Украине избирает меру пресечения главе украинского "Сенс банка" Алексею Ступаку. Премьер-министр страны Сергей Корецкий ранее заявил, что кабмин Украины прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс банка", фигурирующего в новом деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Николая Гладышенко. "Сенс банк" информирует об изменениях в составе наблюдательного совета банка в рамках обновления корпоративного управления. К составу наблюдательного совета присоединился новый независимый член – Петер Новак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Сенс банка". По информации банка, у Новака более чем 25-летний опыт работы в сфере ИТ и операционной деятельности, особенно в банковском секторе. В 2011-2014 годах он занимал должность управляющего директора в Raiffeisen Bank International в Вене. Также входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии и в наблюдательные советы ряда словацких банков. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила 19 августа, что в стране проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского, получившая название "Форрест Гамп". Позже НАБУ опубликовало аудиозапись разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала на тот момент замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка".

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, украина