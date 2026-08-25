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Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета
Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета - 25.08.2026, ПРАЙМ
Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета
Украинский государственный "Сенс банк" на фоне скандала с отмыванием денег, в котором фигурируют его представители, заявил об обновлении состава наблюдательного | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:32+0300
2026-08-25T21:32+0300
банки
финансы
украина
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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украинский государственный "Сенс банк" на фоне скандала с отмыванием денег, в котором фигурируют его представители, заявил об обновлении состава наблюдательного совета. Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что суд на Украине избирает меру пресечения главе украинского "Сенс банка" Алексею Ступаку. Премьер-министр страны Сергей Корецкий ранее заявил, что кабмин Украины прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс банка", фигурирующего в новом деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Николая Гладышенко. "Сенс банк" информирует об изменениях в составе наблюдательного совета банка в рамках обновления корпоративного управления. К составу наблюдательного совета присоединился новый независимый член – Петер Новак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Сенс банка". По информации банка, у Новака более чем 25-летний опыт работы в сфере ИТ и операционной деятельности, особенно в банковском секторе. В 2011-2014 годах он занимал должность управляющего директора в Raiffeisen Bank International в Вене. Также входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии и в наблюдательные советы ряда словацких банков. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила 19 августа, что в стране проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского, получившая название "Форрест Гамп". Позже НАБУ опубликовало аудиозапись разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала на тот момент замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
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банки, финансы, украина
Банки, Финансы, УКРАИНА
21:32 25.08.2026
 
Украинский "Сенс банк" обновил состав наблюдательного совета

Украинский "Сенс банк" обновил состав набсовета на фоне дела об отмывании денег

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МОСКВА, 25 авг – ПРАЙМ. Украинский государственный "Сенс банк" на фоне скандала с отмыванием денег, в котором фигурируют его представители, заявил об обновлении состава наблюдательного совета.
Ранее во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что суд на Украине избирает меру пресечения главе украинского "Сенс банка" Алексею Ступаку. Премьер-министр страны Сергей Корецкий ранее заявил, что кабмин Украины прекратил полномочия председателя наблюдательного совета "Сенс банка", фигурирующего в новом деле Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), Николая Гладышенко.
"Сенс банк" информирует об изменениях в составе наблюдательного совета банка в рамках обновления корпоративного управления. К составу наблюдательного совета присоединился новый независимый член – Петер Новак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Сенс банка".
По информации банка, у Новака более чем 25-летний опыт работы в сфере ИТ и операционной деятельности, особенно в банковском секторе. В 2011-2014 годах он занимал должность управляющего директора в Raiffeisen Bank International в Вене. Также входил в наблюдательные советы банков группы Raiffeisen в Чехии, Румынии и Венгрии и в наблюдательные советы ряда словацких банков.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила 19 августа, что в стране проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Владимира Зеленского, получившая название "Форрест Гамп". Позже НАБУ опубликовало аудиозапись разговоров предполагаемых фигурантов, в которых участвовала на тот момент замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского "Сенс банка".
 
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