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Европейские фондовые индексы растут на статистике из Германии - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Европейские фондовые индексы растут на статистике из Германии
Европейские фондовые индексы растут на статистике из Германии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы растут на статистике из Германии
Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, наиболее сильная динамика наблюдается у немецкого DAX после выхода статистики по экономике Германии,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T13:28+0300
2026-08-25T13:31+0300
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, наиболее сильная динамика наблюдается у немецкого DAX после выхода статистики по экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.02 мск немецкий DAX поднимался на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 26 312,42 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,11%, до 10 865,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 8 486,02 пункта, Ранее во вторник исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта и до максимальной отметки с августа прошлого года, когда значение достигало 88,9 пункта. Аналитики прогнозировали рост лишь до 87,2 пункта с первоначального значения июля в 86,6 пункта. В это же день Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) повысило оценку роста ВВП страны во втором квартале до 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост показателя на 0,2%. "Продолжение роста индекса делового климата IFO стало хорошей новостью для экономики Германии после скачка индекса деловой активности в промышленности и пересмотра в сторону повышения за счет экспорта показателя роста ВВП во втором квартале", - прокомментировали финансовые показатели аналитики Блумберг. На прошлой неделе S&amp;P Global сообщил, что индекс деловой активности в промышленности Германии в августе вырос до 54,1 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 52 пунктов.
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рынок, индексы, торги, германия, европа, dax, ifo
Рынок, Индексы, Торги, ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, DAX, IFO
13:28 25.08.2026 (обновлено: 13:31 25.08.2026)
 
Европейские фондовые индексы растут на статистике из Германии

Биржи Европы растут на статистике по экономике Германии

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут во вторник, наиболее сильная динамика наблюдается у немецкого DAX после выхода статистики по экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.02 мск немецкий DAX поднимался на 0,74% относительно предыдущего закрытия, до 26 312,42 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,11%, до 10 865,97 пункта, французский CAC 40 - на 0,39%, до 8 486,02 пункта,
Ранее во вторник исследовательский институт IFO сообщил, что индекс делового климата в Германии в августе составил 88,8 пункта, поднявшись с пересмотренного показателя июля в 86,7 пункта и до максимальной отметки с августа прошлого года, когда значение достигало 88,9 пункта. Аналитики прогнозировали рост лишь до 87,2 пункта с первоначального значения июля в 86,6 пункта.
В это же день Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) повысило оценку роста ВВП страны во втором квартале до 0,3% в квартальном выражении. Предварительная оценка предполагала рост показателя на 0,2%.
"Продолжение роста индекса делового климата IFO стало хорошей новостью для экономики Германии после скачка индекса деловой активности в промышленности и пересмотра в сторону повышения за счет экспорта показателя роста ВВП во втором квартале", - прокомментировали финансовые показатели аналитики Блумберг.
На прошлой неделе S&P Global сообщил, что индекс деловой активности в промышленности Германии в августе вырос до 54,1 пункта с 52,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 52 пунктов.
 
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