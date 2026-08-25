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Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии
Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:26+0300
2026-08-25T16:26+0300
2026-08-25T16:26+0300
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ОМСК, 25 авг - ПРАЙМ. Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет, приговорен к двум годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Ранее Центральный районный суд Омска установил, что 61-летний экс-глава компании "Актив Петролеум" Юрий Водолазский с помощью поддельных документов взял кредит в Россельхозбанке на сумму свыше 232 миллионов рублей. Кредит он оформил на ООО "Актив Петролеум", владельцем и бенефициарным владельцем которой являлся.
"В результате последующего неисполнения кредитных обязательств он причинил АО "Россельхозбанк" ущерб в сумме 279 миллионов рублей", - говорится в релизе.
После возбуждения уголовного дела мужчина более 1,5 лет скрывался и был объявлен в розыск, задержали его в феврале 2025 года в Калининграде.
Водолазскому назначили 2 года колонии общего режима, приговор утвердил Омский областной суд.
"Приняты меры к возмещению ущерба путем обращения взыскания принадлежащего осужденному залогового имущества стоимостью более 300 миллионов рублей, а также реализации имущества заемщика и залогодателя на сумму свыше 40 миллионов рублей. Наложен арест на объекты недвижимости осужденного стоимостью более 140 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе ведомства.
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финансы, банки, омская область, калининград, россельхозбанк
Финансы, Банки, Омская область, КАЛИНИНГРАД, Россельхозбанк
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии
Омский бизнесмен, обманувший банк на 280 миллионов рублей, получил два года колонии
ОМСК, 25 авг - ПРАЙМ. Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет, приговорен к двум годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Ранее Центральный районный суд Омска установил, что 61-летний экс-глава компании "Актив Петролеум" Юрий Водолазский с помощью поддельных документов взял кредит в Россельхозбанке на сумму свыше 232 миллионов рублей. Кредит он оформил на ООО "Актив Петролеум", владельцем и бенефициарным владельцем которой являлся.
"В результате последующего неисполнения кредитных обязательств он причинил АО "Россельхозбанк" ущерб в сумме 279 миллионов рублей", - говорится в релизе.
После возбуждения уголовного дела мужчина более 1,5 лет скрывался и был объявлен в розыск, задержали его в феврале 2025 года в Калининграде.
Водолазскому назначили 2 года колонии общего режима, приговор утвердил Омский областной суд.
"Приняты меры к возмещению ущерба путем обращения взыскания принадлежащего осужденному залогового имущества стоимостью более 300 миллионов рублей, а также реализации имущества заемщика и залогодателя на сумму свыше 40 миллионов рублей. Наложен арест на объекты недвижимости осужденного стоимостью более 140 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе ведомства.