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Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии - 25.08.2026, ПРАЙМ
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии
Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T16:26+0300
2026-08-25T16:26+0300
финансы
банки
омская область
калининград
россельхозбанк
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ОМСК, 25 авг - ПРАЙМ. Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет, приговорен к двум годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области. Ранее Центральный районный суд Омска установил, что 61-летний экс-глава компании "Актив Петролеум" Юрий Водолазский с помощью поддельных документов взял кредит в Россельхозбанке на сумму свыше 232 миллионов рублей. Кредит он оформил на ООО "Актив Петролеум", владельцем и бенефициарным владельцем которой являлся. "В результате последующего неисполнения кредитных обязательств он причинил АО "Россельхозбанк" ущерб в сумме 279 миллионов рублей", - говорится в релизе. После возбуждения уголовного дела мужчина более 1,5 лет скрывался и был объявлен в розыск, задержали его в феврале 2025 года в Калининграде. Водолазскому назначили 2 года колонии общего режима, приговор утвердил Омский областной суд. "Приняты меры к возмещению ущерба путем обращения взыскания принадлежащего осужденному залогового имущества стоимостью более 300 миллионов рублей, а также реализации имущества заемщика и залогодателя на сумму свыше 40 миллионов рублей. Наложен арест на объекты недвижимости осужденного стоимостью более 140 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе ведомства.
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финансы, банки, омская область, калининград, россельхозбанк
Финансы, Банки, Омская область, КАЛИНИНГРАД, Россельхозбанк
16:26 25.08.2026
 
Омский бизнесмен, обманувший Россельхозбанк, получил два года колонии

Омский бизнесмен, обманувший банк на 280 миллионов рублей, получил два года колонии

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ОМСК, 25 авг - ПРАЙМ. Омский бизнесмен, с помощью поддельных документов взявший кредит и нанесший банку ущерб почти на 280 миллионов рублей, а затем скрывавшийся более полутора лет, приговорен к двум годам колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Ранее Центральный районный суд Омска установил, что 61-летний экс-глава компании "Актив Петролеум" Юрий Водолазский с помощью поддельных документов взял кредит в Россельхозбанке на сумму свыше 232 миллионов рублей. Кредит он оформил на ООО "Актив Петролеум", владельцем и бенефициарным владельцем которой являлся.
"В результате последующего неисполнения кредитных обязательств он причинил АО "Россельхозбанк" ущерб в сумме 279 миллионов рублей", - говорится в релизе.
После возбуждения уголовного дела мужчина более 1,5 лет скрывался и был объявлен в розыск, задержали его в феврале 2025 года в Калининграде.
Водолазскому назначили 2 года колонии общего режима, приговор утвердил Омский областной суд.
"Приняты меры к возмещению ущерба путем обращения взыскания принадлежащего осужденному залогового имущества стоимостью более 300 миллионов рублей, а также реализации имущества заемщика и залогодателя на сумму свыше 40 миллионов рублей. Наложен арест на объекты недвижимости осужденного стоимостью более 140 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе ведомства.
 
ФинансыБанкиОмская областьКАЛИНИНГРАДРоссельхозбанк
 
 
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