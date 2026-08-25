Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260825/bloomberg-872659759.html
OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти
OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти - 25.08.2026, ПРАЙМ
OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти
Онлайн-платформа OnlyFans выплатила дивиденты в размере 709 миллионов долларов своему владельцу - Леониду Радвинскому - за несколько месяцев до его смерти,... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:54+0300
2026-08-25T14:54+0300
лондон
бизнес
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_8c536094bccfd6ce753e73f938183f45.jpg
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Онлайн-платформа OnlyFans выплатила дивиденты в размере 709 миллионов долларов своему владельцу - Леониду Радвинскому - за несколько месяцев до его смерти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетности компании. Владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за рака в марте, передавало агентство. "OnlyFans, платформа, известная своим контентом для взрослых, выплатила своему владельцу-миллиардеру дивиденды в размере 709 миллионов долларов за несколько месяцев до его смерти в марте", - говорится в сообщении Bloomberg. Радвинский получил 535 миллионов долларов в финансовом году, который закончился в ноябре, и еще 174 миллиона долларов траншами в течение первых трех месяцев 2026 года, приводит агентство данные из отчетности OnlyFans. Компания заявила, что ее директор не рекомендует выплачивать дальнейшие дивиденты, пишет Bloomberg. В общем, Радвинский получил более двух миллиардов долларов от онлайн-платформы, отмечается в материале. За прошедший финансовый год, завершившийся в ноябре, компания отчиталась о росте выручки за 12 месяцев на 10% в годовом выражении - до 1,55 миллиарда долларов. OnlyFans - онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/22/830582229_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e8971c6bc5042f68fcc50b42ff5a17cd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лондон, бизнес, bloomberg
ЛОНДОН, Бизнес, Bloomberg
14:54 25.08.2026
 
OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти

Bloomberg: OnlyFans выплатила владельцу 709 миллионов долларов до его смерти

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДоллар
Доллар - ПРАЙМ, 1920, 25.08.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Онлайн-платформа OnlyFans выплатила дивиденты в размере 709 миллионов долларов своему владельцу - Леониду Радвинскому - за несколько месяцев до его смерти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетности компании.
Владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за рака в марте, передавало агентство.
"OnlyFans, платформа, известная своим контентом для взрослых, выплатила своему владельцу-миллиардеру дивиденды в размере 709 миллионов долларов за несколько месяцев до его смерти в марте", - говорится в сообщении Bloomberg.
Радвинский получил 535 миллионов долларов в финансовом году, который закончился в ноябре, и еще 174 миллиона долларов траншами в течение первых трех месяцев 2026 года, приводит агентство данные из отчетности OnlyFans.
Компания заявила, что ее директор не рекомендует выплачивать дальнейшие дивиденты, пишет Bloomberg. В общем, Радвинский получил более двух миллиардов долларов от онлайн-платформы, отмечается в материале.
За прошедший финансовый год, завершившийся в ноябре, компания отчиталась о росте выручки за 12 месяцев на 10% в годовом выражении - до 1,55 миллиарда долларов.
OnlyFans - онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.
 
ЛОНДОНБизнесBloomberg
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала