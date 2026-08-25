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OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти

OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти - 25.08.2026, ПРАЙМ

OnlyFans выплатила дивиденды своему владельцу до его смерти

Онлайн-платформа OnlyFans выплатила дивиденты в размере 709 миллионов долларов своему владельцу - Леониду Радвинскому - за несколько месяцев до его смерти,... | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:54+0300

2026-08-25T14:54+0300

2026-08-25T14:54+0300

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Онлайн-платформа OnlyFans выплатила дивиденты в размере 709 миллионов долларов своему владельцу - Леониду Радвинскому - за несколько месяцев до его смерти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчетности компании. Владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет из-за рака в марте, передавало агентство. "OnlyFans, платформа, известная своим контентом для взрослых, выплатила своему владельцу-миллиардеру дивиденды в размере 709 миллионов долларов за несколько месяцев до его смерти в марте", - говорится в сообщении Bloomberg. Радвинский получил 535 миллионов долларов в финансовом году, который закончился в ноябре, и еще 174 миллиона долларов траншами в течение первых трех месяцев 2026 года, приводит агентство данные из отчетности OnlyFans. Компания заявила, что ее директор не рекомендует выплачивать дальнейшие дивиденты, пишет Bloomberg. В общем, Радвинский получил более двух миллиардов долларов от онлайн-платформы, отмечается в материале. За прошедший финансовый год, завершившийся в ноябре, компания отчиталась о росте выручки за 12 месяцев на 10% в годовом выражении - до 1,55 миллиарда долларов. OnlyFans - онлайн-платформа, которая предоставляет возможность создавать и распространять контент, включая фотографии, видео и текстовые материалы, за подписку. Сервис особенно популярен в индустрии развлечений для взрослых. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне.

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