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Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково - 25.08.2026, ПРАЙМ
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Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково - 25.08.2026, ПРАЙМ
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково
Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:30+0300
2026-08-25T12:30+0300
бизнес
рига
вашингтон
дональд трамп
аэропорт внуково
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости. Борт вылетел из латвийской столицы около 8.50 мск и приземлился во Внуково около 10.00 мск. Согласно истории его перелетов, в Ригу он прибыл 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С этой же базы летают президентский самолет Дональда Трампа и самолеты других высокопоставленных правительственных чиновников. На эту же базу ранее в августе привезли освобожденного в России бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден в РФ за нападения на правоохранителей.
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бизнес, рига, вашингтон, дональд трамп, аэропорт внуково
Бизнес, Рига, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, аэропорт Внуково
12:30 25.08.2026
 
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково

Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги в московский аэропорт "Внуково"

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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Борт вылетел из латвийской столицы около 8.50 мск и приземлился во Внуково около 10.00 мск.
Согласно истории его перелетов, в Ригу он прибыл 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С этой же базы летают президентский самолет Дональда Трампа и самолеты других высокопоставленных правительственных чиновников. На эту же базу ранее в августе привезли освобожденного в России бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден в РФ за нападения на правоохранителей.
 
БизнесРигаВАШИНГТОНДональд Трампаэропорт Внуково
 
 
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