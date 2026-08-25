https://1prime.ru/20260825/boeing-872650525.html
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково - 25.08.2026, ПРАЙМ
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково
Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T12:30+0300
2026-08-25T12:30+0300
2026-08-25T12:30+0300
бизнес
рига
вашингтон
дональд трамп
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872650525.jpg?1787650236
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Борт вылетел из латвийской столицы около 8.50 мск и приземлился во Внуково около 10.00 мск.
Согласно истории его перелетов, в Ригу он прибыл 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С этой же базы летают президентский самолет Дональда Трампа и самолеты других высокопоставленных правительственных чиновников. На эту же базу ранее в августе привезли освобожденного в России бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден в РФ за нападения на правоохранителей.
рига
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рига, вашингтон, дональд трамп, аэропорт внуково
Бизнес, Рига, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, аэропорт Внуково
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги во Внуково
Самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл из Риги в московский аэропорт "Внуково"
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Американский военный транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл во вторник из Риги в московский аэропорт "Внуково", свидетельствуют полетные данные, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Борт вылетел из латвийской столицы около 8.50 мск и приземлился во Внуково около 10.00 мск.
Согласно истории его перелетов, в Ригу он прибыл 23 августа с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. С этой же базы летают президентский самолет Дональда Трампа и самолеты других высокопоставленных правительственных чиновников. На эту же базу ранее в августе привезли освобожденного в России бывшего американского морпеха Роберта Гилмана, который был осужден в РФ за нападения на правоохранителей.