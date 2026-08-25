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Опрос: большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе
Опрос: большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе - 25.08.2026, ПРАЙМ
Опрос: большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе
Большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании Росгосстраха, которое есть у РИА Новости. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T08:18+0300
2026-08-25T08:18+0300
2026-08-25T08:18+0300
общество
бизнес
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МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании Росгосстраха, которое есть у РИА Новости.
"В этом году основная часть родителей готовится потратить на подготовку ребенка к школе от 10 000 до 30 000 рублей. Так, 38% опрошенных закладывают бюджет в размере 10 000–20 000 рублей, еще 25% — 20 000–30 000 рублей", - говорится в исследовании.
Каждый пятый (21%) родитель рассчитывает при подготовке ребенка к школе уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% готовы потратить более 30 тысяч рублей.
Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на первое сентября.
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общество , бизнес
Опрос: большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе
Росгосстрах: большинство россиян готовы потратить на школу от 10 до 30 тысяч рублей
МОСКВА, 25 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян готовы потратить на подготовку ребенка к школе от 10 до 30 тысяч рублей, говорится в исследовании Росгосстраха, которое есть у РИА Новости.
"В этом году основная часть родителей готовится потратить на подготовку ребенка к школе от 10 000 до 30 000 рублей. Так, 38% опрошенных закладывают бюджет в размере 10 000–20 000 рублей, еще 25% — 20 000–30 000 рублей", - говорится в исследовании.
Каждый пятый (21%) родитель рассчитывает при подготовке ребенка к школе уложиться в сумму до 10 тысяч рублей, а 16% готовы потратить более 30 тысяч рублей.
Отмечается, что россияне также стараются придерживаться традиции дарить цветы учителям на первое сентября.