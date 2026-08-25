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"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией

"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ

"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией

Великобритания оказалась крайне уязвима перед российским возмездием за поддержку Украины, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. | 25.08.2026, ПРАЙМ

2026-08-25T14:37+0300

2026-08-25T14:37+0300

2026-08-25T14:50+0300

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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Великобритания оказалась крайне уязвима перед российским возмездием за поддержку Украины, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.По его словам, в глазах Кремля Великобритания стала "врагом номер один" после того, как США при Трампе смягчили риторику по отношению к России. Однако Лондон оказался не готов к противостоянию с Москвой, подчеркнул эксперт."Стремление Великобритании подать пример в Украине привело к формальному признанию России главной угрозой безопасности, но сменявшие друг друга британские правительства не предприняли никаких действий для укрепления обороны", — констатировал Чемпион.Он добавил, что Кремль рассматривает Великобританию как "слабеющую, разлагающуюся бывшую империю", которая не осознала своей незначительности. Уязвимость страны усугубляется тем, что она критически зависит от подводной инфраструктуры — трубопроводов и интернет-кабелей, которые могут быть легко повреждены, отметил колумнист."Великобритания уязвима. В глазах Кремля она больше не является великой державой и должна знать свое место", — подытожил Чемпион.

https://1prime.ru/20260817/britaniya-872437848.html

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