Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Политика
https://1prime.ru/20260825/britaniya-872658121.html
"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией
"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией - 25.08.2026, ПРАЙМ
"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией
Великобритания оказалась крайне уязвима перед российским возмездием за поддержку Украины, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T14:37+0300
2026-08-25T14:50+0300
политика
великобритания
украина
сша
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Великобритания оказалась крайне уязвима перед российским возмездием за поддержку Украины, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.По его словам, в глазах Кремля Великобритания стала "врагом номер один" после того, как США при Трампе смягчили риторику по отношению к России. Однако Лондон оказался не готов к противостоянию с Москвой, подчеркнул эксперт."Стремление Великобритании подать пример в Украине привело к формальному признанию России главной угрозой безопасности, но сменявшие друг друга британские правительства не предприняли никаких действий для укрепления обороны", — констатировал Чемпион.Он добавил, что Кремль рассматривает Великобританию как "слабеющую, разлагающуюся бывшую империю", которая не осознала своей незначительности. Уязвимость страны усугубляется тем, что она критически зависит от подводной инфраструктуры — трубопроводов и интернет-кабелей, которые могут быть легко повреждены, отметил колумнист."Великобритания уязвима. В глазах Кремля она больше не является великой державой и должна знать свое место", — подытожил Чемпион.
https://1prime.ru/20260817/britaniya-872437848.html
великобритания
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_29d744ff9f8246006c835fc0194d47be.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, украина, сша, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, США, РОССИЯ
14:37 25.08.2026 (обновлено: 14:50 25.08.2026)
 
"Больше не великая держава": в Британии признали уязвимость перед Россией

Чемпион: Британия оказалась крайне уязвима перед возмездием России за поддержку Украины

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Великобритания оказалась крайне уязвима перед российским возмездием за поддержку Украины, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
По его словам, в глазах Кремля Великобритания стала "врагом номер один" после того, как США при Трампе смягчили риторику по отношению к России. Однако Лондон оказался не готов к противостоянию с Москвой, подчеркнул эксперт.
"Стремление Великобритании подать пример в Украине привело к формальному признанию России главной угрозой безопасности, но сменявшие друг друга британские правительства не предприняли никаких действий для укрепления обороны", — констатировал Чемпион.
Он добавил, что Кремль рассматривает Великобританию как "слабеющую, разлагающуюся бывшую империю", которая не осознала своей незначительности. Уязвимость страны усугубляется тем, что она критически зависит от подводной инфраструктуры — трубопроводов и интернет-кабелей, которые могут быть легко повреждены, отметил колумнист.
"Великобритания уязвима. В глазах Кремля она больше не является великой державой и должна знать свое место", — подытожил Чемпион.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 17.08.2026
"Станем законной мишенью". В Британии испугались войны с Россией
17 августа, 16:57
 
ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала