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Запасайтесь консервами: в Британии готовят экстренное заявление
Запасайтесь консервами: в Британии готовят экстренное заявление - 25.08.2026, ПРАЙМ
Запасайтесь консервами: в Британии готовят экстренное заявление
Правительство Великобритании планирует предупредить граждан о необходимости запасаться продуктами и водой на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных... | 25.08.2026, ПРАЙМ
2026-08-25T21:48+0300
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МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Правительство Великобритании планирует предупредить граждан о необходимости запасаться продуктами и водой на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных климатическими кризисами и военными нападениями, пишет газета Guardian."В рамках новой правительственной кампании по повышению устойчивости страны гражданам Великобритании будет рекомендовано запастись консервами и принять меры для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям национального масштаба", — объяснило издание.По информации источников, новая кампания Кабинета министров расскажет жителям, как подготовиться к экстремальным погодным явлениям и потенциальным атакам со стороны враждебных государств.Кроме того, в британском правительстве заявили о стремлении укрепить готовность страны к любым угрозам, добавили журналисты.В августе в Великобритании был зафиксирован температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 38,1 градуса. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер сообщил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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общество , великобритания, климат
Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, климат
Запасайтесь консервами: в Британии готовят экстренное заявление
Guardian: британцам посоветуют запастись едой и водой из-за изменений климата и войн
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ.
Правительство Великобритании планирует предупредить граждан о необходимости запасаться продуктами и водой на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных климатическими кризисами и военными нападениями, пишет газета Guardian
.
"В рамках новой правительственной кампании по повышению устойчивости страны гражданам Великобритании
будет рекомендовано запастись консервами и принять меры для обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям национального масштаба", — объяснило издание.
По информации источников, новая кампания Кабинета министров расскажет жителям, как подготовиться к экстремальным погодным явлениям и потенциальным атакам со стороны враждебных государств.
Кроме того, в британском правительстве заявили о стремлении укрепить готовность страны к любым угрозам, добавили журналисты.
В августе в Великобритании был зафиксирован температурный рекорд, столбик термометра поднялся до 38,1 градуса. Ранее профессор метеорологии Лидсского университета Дуглас Паркер сообщил РИА Новости, что летняя жара в 40 градусов по Цельсию может стать нормой для Великобритании уже через 25 лет на фоне изменения климата.
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